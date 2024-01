Epson presenta un stampante entry level DTG per la stampa in bianco anche su tessuti scuri e colorati

Epson ha presentato SureColor SC-F1000, la prima stampante direct-to-garment (DTG) di fascia entry-level adatta alla stampa su un’ampia gamma di tessuti, sia scuri che chiari: una soluzione adatta a rivenditori, piccole imprese e appassionati che cercano un’alternativa vantaggiosa per efficacia e costi. SC-F1000 completa l’offerta di stampanti ibride DTG e DTF (direct-to-film) di Epson, azienda leader nel settore.

Grazie all'esclusiva tecnologia delle testine di stampa Epson PrecisionCore Micro TFP e alla tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology), che garantisce un'eccezionale qualità e stabilità delle immagini, SC-F1000 è l'unica della sua categoria ad utilizzare anche l’inchiostro bianco, consentendo così di stampare direttamente sia su capi scuri che su pellicola. La qualità di stampa aumenta con l'uso degli inchiostri Epson UltraChrome DG2, che riducono il bleed del giallo e del nero, mentre il profilo colore intenso mette in risalto i dettagli della grafica. La capacità di stampare sia DTG che DTF permette a SC-F1000 di lavorare su un'ampia gamma di tessuti e prodotti, come t-shirt, felpe con cappuccio, borse, felpe e cuscini, rendendola così il prodotto ideale per un servizio di stampa in-store e in tempo reale.

Il design estremamente compatto rende SC-F1000 la stampante ideale per i negozi di vendita al dettaglio e per spazi di lavoro ridotti; inoltre, l’assenza totale di ventole permette il collocamento anche vicino alle pareti. Semplice da utilizzare, grazie anche all’intuitivo display touch, SC-F1000 offre una serie di funzioni che garantiscono una stampa accurata e di alta qualità. L'ampia apertura del coperchio permette di posizionare in modo agevole ogni tipo di capo o pellicola sulla piastra, mentre diversi sensori rilevano eventuali impostazioni irregolari così da evitare errori di stampa; inoltre, la funzione di auto gap adjustment permette alla piastra di posizionarsi all'altezza ottimale per la stampa in modo automatico, evitando interventi manuali.

Dotata di connettività USB e Wi-Fi, SC-F1000 richiede pochissima manutenzione e assicura flessibilità e produttività maggiori grazie al software Epson GarmentCreator2, che con le sue preimpostazioni rende la stampa DTG e DTF facile e veloce. Inoltre, funzioni come la pulizia automatica e dispositivi come le sacche di inchiostro UltraChrome DG2, che permettono una sostituzione semplice e rapida, garantiscono prestazioni elevate.

