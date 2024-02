Nothing conferma il nome del suo prossimo smartphone: Phone (2a)

L’azienda consumer tech londinese Nothing ha annunciato il nuovo nome del suo prossimo smartphone, il Phone (2a). L'annuncio del nome è stato dato durante l’ultimo Community Update trimestrale.

Nel 2023, Nothing si è concentrata sull'espansione delle sue capacità ingegneristiche in sette uffici in tutto il mondo, con il conseguente successo del lancio di due prodotti di seconda generazione.

Phone (2a), nome in codice Aerodactyl, sfrutta alcune delle caratteristiche più amate del Phone (2), assicurando al contempo un netto miglioramento rispetto al Phone (1), su tutti i fronti. Oltre al nome del nuovo dispositivo, l'azienda ha annunciato il lancio del Glyph Developer Kit, che consente alle applicazioni Android di terze parti di controllare l'interfaccia Glyph, esclusiva degli smartphone Nothing.

Inoltre, Nothing ha nominato Jillian Gerngross nuovo VP Marketing. Con 12 anni di esperienza in Amazon Music, Gerngross supervisionerà la strategia di marketing globale, compresi i lanci dei telefoni Nothing e dei nuovi prodotti audio, che promettono di rendere questa categoria di prodotti ancora più divertente. Tra gli altri aggiornamenti, quelli sullo stato degli affari da parte del CFO dell’azienda Tim Holbrow, e le note dell'ultima riunione del Consiglio di amministrazione, a cui ha preso parte Rohit Pakalapati, il neoeletto Community Board Observer.

Oltre al Community Update, CMF by Nothing ha annunciato l'imminente arrivo di CMF Buds e CMF Neckband Pro.

