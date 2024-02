DART PODS MySound, gli auricolari true wireless con tecnologia Bluetooth 5.3

Dal design accattivante e moderno, gli auricolari DART PODS di Meliconi con tecnologia Bluetooth 5.3 (chipset che offre massima sicurezza e ad alta stabilità della connessione) assicurano un’autonomia fino a 5 ore. Il case di ricarica, compatto e dalle dimensioni contenute, garantisce fino a 3 ricariche complete degli auricolari e dispone di USB-C per la ricarica.

Ideali per chi ama la massima comodità e il design, i DART PODS di MySound sono funzionali e facili da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto: grazie alla loro dimensione ridotta e alla forma Easy Wear, in grado di adattarsi alla conformazione dell’orecchio. Direttamente dall’auricolare, con una semplice pressione del sensore touch integrato, è possibile passare dalla riproduzione musicale alle telefonate.

DART PODS di MySound sono compatibili con i sistemi Apple ed Android e si collegano a qualsiasi dispositivo disponga di una connessione Bluetooth, come smartphone, tablet, notebook e tanto altro. Dedicati a chi desidera telefonare in modo pratico, senza interruzioni e a chi ama ascoltare la musica con un’elevata qualità del suono.

Specifiche tecniche:

• Tecnologia Bluetooth 5.3 massima sicurezza e stabilità di connessione

• Microfono universale con touch control per la risposta alle chiamate e gestione della riproduzione musicale

• Auricolare in-ear Easy Wear, si adattano a qualsiasi conformazione dell’orecchio

• Autonomia batterie auricolari fino a 5 ore

• Comodo case di ricarica (fino a 3 ricariche complete degli auricolari).

Gli auricolari Dart Pods di MySound sono in vendita al prezzo di € 29,99.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita