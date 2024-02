MWC 2024, TP-Link: novità dedicate alla smart home, alle aziende e ai Service Provider

TP-Link presenta al Mobile World Congress 2024 la nuova line-up di prodotti che integrano le tecnologie più innovative. In particolare, l’azienda mette in mostra soluzioni di accesso FWA (Fixed Wireless Access) e in fibra ottica, sistemi Wi-Fi Mesh per la casa, soluzioni business di cloud networking e videosorveglianza, nonchè un ecosistema di prodotti per la smart home.

Nuove soluzioni Aginet per service provider

A Barcellona trovano spazio le nuove soluzioni della gamma TP-Link Aginet dedicate service provider. Le novità del 2024 intendono garantire elevate performance, flessibilità e funzionalità avanzate grazie al supporto del TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) e alla compatibilità con i protocolli TR-369/TR-069. Tutto ciò accelera i tempi di implementazione, riduce le spese OpEx dei service provider e offre una migliore user experience.

Sotto la lente d’ingrandimento sono in particolare:

Soluzioni FWA: L’azienda annuncia il nuovo portfolio di router 5G carrier-grade per scenari indoor e outdoor, con standard Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7. Tutti i gateway indoor sono progettati per supportare la tecnologia EasyMesh e la telefonia VoNR/VoLTE, così da creare una rete mesh ad alte prestazioni e, simultaneamente, poter usufruire di chiamate di alta qualità. I router outdoor sono compatibili con condizioni ambientali estreme grazie alla scocca certificata IP66 e garantiscono prestazioni di alto profilo, superiori ai 7 Gbps in 5G.

Soluzioni di accesso in fibra: una gamma completa di soluzioni one-box e two-box per reti ad accesso in fibra ottica, basate su tecnologie XGS-PON e Wi-Fi 7. Queste dispositivi proiettano i service provider nell’era multi-gig 10G in grado di soddisfare le esigenze di rete più spinte con affidabilità e scalabilità. A Barcellona fa il suo debutto lo Chassis Optical Line Terminal DS-P8000-X7, dotato di supporto fino a 7 service board GPON/XSG-PON per la massima scalabilità. Inoltre, DS-P8000-X7 supporta servizi multipli come broadband, voce e TV in una sola connessione in fibra, ideale per i deployment FTTP/FTTH e FTTB.

Soluzione Wi-Fi Mesh per tutta la casa : la tecnologia mesh offre una copertura continua e prestazioni sorprendenti in ogni angolo della casa. TP-Link HB810 offre velocità estreme in Wi-Fi, fino a 19 Gbps su tre bande, così da abilitare contemporaneamente lo streaming 4K/8K, il gaming, AR/VR e il dowload ad altissima velocità su più device. HB810 è inoltre predisposto per l’accesso diretto in fibra e per Ethernet grazie a una porta combinata 10 GbE/SFP+ WAN/LAN, mentre la porta 10 GbE LAN funge da backhaul per una rete mesh robusta e stabile con porte multiple 2.5 GbE.

Omada e VIGI insieme per una soluzione integrata di networking e videosorveglianza

Omada e VIGI hanno unito le proprie forze per creare un sistema di videosorveglianza end-to-end abilitato alla gestione remota. Il sistema supporta scenari applicativi e di networking sia outdoor che indoor, e garantisce eccezionali esperienze online anche in scenari ad alta densità, preservando al contempo la sicurezza dell’azienda. Le videocamere professionali VIGI sono dotate di funzionalità AI come il riconoscimento dei volti e la classificazione di persone e veicoli, nonchè di sofisticate tecnologie di imaging, come la visione notturna e la registrazione ad alta qualità full-color per 24 ore. Non manca una ricca e completa piattaforma gestionale. In questo modo, la soluzione risulta una scelta vincente per un'ampia gamma di scenari applicativi, ma anche per ogni tipologia di azienda.

Omada Pro offre sistemi enterprise Wi-Fi per unità multi-abitative

Un’altra delle grandi novità di MWC 2024 è Omada Pro, la nuova linea di prodotti enterprise-grade Omada progettata per soddisfare le esigenze di elevata capacità, sicurezza e management di diverse industry verticali, integrando un set completo di dispositivi, come controller, access point, switch e router in un’unica piattaforma di gestione cloud. Inoltre, TP-Link presenta una soluzione Wi-Fi integrata per unità multi-abitative, in grado di soddisfare le esigenze di connettività indoor e outdoor con una copertura completa, con sicurezza potenziata e una gestione semplificata attraverso tecnologia Wi-Fi allo stato dell’arte e la piena integrazione SDN.

Cresce l’ecosistema Tapo per la smart home

Ma non finisce qui. Il brand è pronto a svelare anche un ampliamento del suo ecosistema per la smart home Tapo, che comprenderà videocamere di sicurezza innovative (indoor e outdoor), video campanelli, lampadine e prese smart e molto altro. Grazie alla tecnologia Tapo ColorPro Night Vision, le videocamere garantiscono una nitidezza straordinaria e colori vividi in condizioni di bassa luminosità, anche senza illuminazione artificiale come faretti o IR. A questo si aggiunge l’AI detection e le tecnologie eco-friendly di TP-Link che mirano a rendere la vita più semplice e green.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita