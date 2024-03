I NAS ASUSTOR supportano ora anche le unità Seagate IronWolf Pro da 24 TB

ASUSTOR ha annuncia il supporto ufficiale da parte dei propri NAS delle unità disco ad alta capacità Segate IronWolf Pro da 24 TB.

Progettate per rispondere al meglio alle esigenze in fatto di prestazioni e affidabilità di PMI, grandi aziende e content creator, le unità disco per NAS ST24000NT002 di Seagate sono pensate per supportare carichi di lavoro particolarmente pesanti e operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Grazie a queste nuove unità firmate Seagate, i NAS ASUSTOR di fascia alta possono oggi offrire una capacità di archiviazione massima che arriva a sfiorare i 400 TB, rappresentando le soluzioni perfette per chi ha la necessità di archiviare e gestire ingenti moli di dati.

I nuovi Seagate IronWolf Pro da 24 TB sono la scelta ideale anche per coloro che stanno sfruttando l’esclusiva tecnologia ASUSTOR MyArchive per gestire le loro strategie di backup 3-2-1, nonché per espandere la capacità di archiviazione dei NAS ASUSTOR tramite l’unità Xpanstor 4, che con i suoi quattro alloggiamenti e la porta USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps consente di disporre immediatamente fino a 96 TB di spazio aggiuntivo.

I NAS ASUSTOR, infine, supportano il software Seagate IHM (Ironwolf Health Management) che, effettuando il monitoraggio costante delle condizioni dei dischi e suggerendo azioni preventive, consente di aggiungere un ulteriore livello di protezione ai propri dati.

I nuovi hard disk Seagate IronWolf Pro da 24 TB (ST24000NT002) sono supportati dalle seguenti serie di NAS ASUSTOR: AS 11, AS11TL, AS33, AS52, AS53, AS54, AS66 e AS67. Ulteriori serie e modelli saranno aggiunti in futuro.

