Con l'aggiornamento One UI 6.1 Samsung integra le funzionalità di Galaxy AI su altri dispositivi Galaxy

Samsung Electronics ha annunciato il rilascio delle funzionalità di Galaxy AI su un maggior numero di dispositivi Galaxy in seguito al nuovo aggiornamento One UI 6.1, il cui obiettivo è quello di promuovere la democratizzazione dell’intelligenza artificiale mobile. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9, a partire dalla fine di marzo. Questo aggiornamento, in linea con il recente lancio della serie Galaxy S24, eleva gli standard dell’esperienza AI mobile degli utenti attraverso un approccio ibrido che combina l’AI sul dispositivo e quella basata sul cloud.

Un numero sempre maggiore di utenti Galaxy sarà quindi in grado di beneficiare delle funzionalità Galaxy AI che ottimizzano la comunicazione.,. Le funzioni includono la possibilità di adattare il testo e di tradurre i messaggi in 13 lingue diverse grazie ad Assistente Chat. Gli utenti Galaxy hanno la possibilità di sperimentare le interazioni in tempo reale grazie alle potenzialità di Traduzione Live, che consente la traduzione vocale e testuale delle chiamate telefoniche. Con Interprete gli utenti possono anche intrattenere conversazioni spontanee con gli abitanti del luogo quando sono in viaggio, grazie alla presenza di uno schermo condiviso che permette di generare traduzioni di testo durante le conversazioni dal vivo.

Inoltre le funzioni di ricerca sono migliorate grazie a Cerchia e cerca con Google, che genera risultati di ricerca intuitivi mediante un semplice gesto. Le funzioni di organizzazione che migliorano la vita di tutti i giorni, come Assistente Note, consentono agli utenti di creare formati, generare riepiloghi e tradurre note, mentre Assistente web permette di rimanere aggiornati più rapidamente mediante la creazione di riassunti esaustivi di articoli. Assistente trascrizione può anche trascrivere facilmente le registrazioni delle riunioni e generare riassunti e traduzioni.

L’ultimo aggiornamento di Galaxy offre poi una suite di strumenti Galaxy AI che favoriscono la libertà creativa anche in seguito allo scatto di una foto. Grazie a Modifica Generativa, i dispositivi dotati di tecnologia AI possono facilmente ridimensionare, riposizionare o riallineare gli oggetti nelle foto per perfezionare qualsiasi scatto. Gli utenti possono, inoltre, migliorare le foto in modo più rapido e agevole che mai grazie a Edit Suggestion. Inoltre, Slow-mo istantaneo può creare fotogrammi aggiuntivi per i video realizzati al rallentatore, in modo da poter catturare i momenti di grande azione.

