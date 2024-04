PocketBook: adesso si scrive a colori sul nuovo InkPad Eo

Leggere e prendere appunti su un grande schermo a colori E Ink Kaleido 3 da 10,3 pollici, scattare una foto e annotarla, abbozzare nuove idee e ascoltare un ebook in cuffia o dall’altoparlante stereo integrato: è un vero salto di qualità tecnologico quello proposto da PocketBook con il nuovo ereader e taccuino digitale InkPad Eo.

Un device universale, che ha tutte le carte in regola per diventare il compagno ideale per il lavoro, lo studio e l'intrattenimento,

Equipaggiato con un potente processore Octa Core (2,3 GHz), InkPad Eo è basato su Android 11 e offre svariati strumenti per scrivere, disegnare e modificare testi e disegni: penna, matita, pennello, diverse opzioni per cancellare e lo strumento laccio che permette di ritagliare parti delle note per cancellarle o spostare la loro posizione in pagina. Gli appunti possono essere comodamente salvati nei formati PDF o PNG per essere esportati e condivisi con grande facilità anche per email o tramite wifi. All’occorrenza è inoltre possibile scaricare app di terze parti per avere a disposizione ancora più opzioni.

Per la prima volta, inoltre, PocketBook installa su un suo device una fotocamera che consente di scattare immagini a cui aggiungere commenti o schizzi a mano libera. Un vero strumento di progettazione per grafici e interior designer.

L’e-reader PocketBook InkPad Eo adotta un grande schermo antiriflesso a colori E Ink Kaleido 3 che migliora del 50% la risoluzione e i PPI delle immagini a colori raggiungendo una risoluzione di 930 x 1240 pixel (1860 x 2480 pixel per le pagine in bianco e nero). Una soluzione che consente di visualizzare una grande quantità di testo in una singola pagina, lasciando ancora tanto spazio per note e promemoria.

La funzione SMARTlight regola la luminosità e la temperatura di colore dell'illuminazione frontale, consentendo di scegliere toni caldi o freddi per assicurare il miglior comfort di lettura in base alle condizioni di luce esterne.

Chi invece preferisce ascoltare un audiolibro o la propria musica preferita può farlo in cuffia o utilizzando direttamente l’altoparlante stereo integrato.

Disponibile da Maggio 2024 nei colori Mist Grey e Sunset Copper, PocketBook InkPad Eo ha 64 GB di memoria interna e uno slot per schede microSD.

Supporta 17 formati libro e grafici, che si possono estendere ulteriormente scaricando app di terze parti. Il prezzo consigliato è di 560 Euro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita