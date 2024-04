NIKON Z f, una full frame colorata per gli scatti di primavera

La nuova Nikon Z f è una fotocamera mirrorless in formato full frame FX capace di unire uno stile “classico” a tecnologia avanzata e prestazioni superiori. Il design elegante, stiloso e sofisticato della nuova Nikon Z f riporta alla mente l'iconica Nikon FM2 del 1982, una delle fotocamere a pellicola più famose del noto brand giapponese.

Dotata dello stesso processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 della Nikon Z 9, la Z f consente la ripresa di fotografie e video di altissima qualità. Concentrato di stile e sostanza, questa nuova fotocamera si caratterizza per una tecnologia all'avanguardia, che include eccezionali prestazioni AF e VR, proponendosi come strumento perfetto per coloro che desiderano esprimere la propria creatività in ambiente foto e video.

Le caratteristiche principali della Nikon Z f includono:

Un design di tradizione che si ispira all'iconica FM2

L'influenza della tradizione Nikon è chiara nei dettagli quando si parla di Z f. Il look retrò riflette l'iconica FM2, così come l'adozione delle ghiere, del pulsante di scatto e l’utilizzo del logo Nikon usato negli anni '70 e '80. Tutte le ghiere di controllo in ottone sono incastonate in un corpo in lega di magnesio, offrendo una confortante sensazione di alta qualità. Il corpo camera è inoltre personalizzabile con sei diverse finiture di alta qualità, in aggiunta al modello standard in bianco e nero, per coordinare la fotocamera con il proprio stile personale.

Nuove funzioni che ampliano le possibilità creative

Oltre al Picture Control monocromatico convenzionale, la Z f è stata dotata di due nuovi Picture Control: monocromatico uniforme e monocromatico a toni profondi. È stata aggiunta una posizione in bianco e nero dedicata al selettore di foto e video per attivare la commutazione immediata tra i controlli. La fotocamera è inoltre dotata di una varietà di altre funzioni e funzionalità entusiasmanti, tra cui Creative Picture Control e Ripresa pixel-shift con micro-spostamento del sensore, grazie a cui la fotocamera genera immagini con una risoluzione più alta rispetto a quella consentita con la ripresa standard. La Z f è la prima Nikon a supportare questa funzionalità.

Prestazioni video migliorate per esigenze diversificate

La nuova fotocamera offre diverse ed entusiasmanti funzioni di ripresa video, inclusa la registrazione a 10 bit direttamente on-camera, utilizzando H.265, oltre a essere in grado di registrare fino a 125 minuti in 4K UHD. Ulteriori funzioni sono state ereditate dalla Z 9, inclusa la possibilità di regolare la sensibilità ISO in step di 1/6 EV e la visualizzazione di una cornice rossa durante la registrazione video.

Prestazioni superiori con tecnologie all'avanguardia

La Z f è alimentata dal processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 di ultima generazione, garantendo così, tra le altre cose, un'elevata qualità in sensibilità ISO. Oltre ad avere gli stessi nove tipi di rilevazione del soggetto presenti nella Z 8, poi, sono state migliorate le prestazioni di inseguimento tracking quando si utilizza il rilevamento del soggetto. La fotocamera è ulteriormente supportata dalla funzione di stabilizzazione integrata e dall’e-VR elettronico potenziato, che migliorano la qualità delle immagini durante le riprese in interni al buio o quando c'è poca luce.

Altre caratteristiche della Nikon Z f

La prima fotocamera Nikon a supportare la registrazione video nel modo auto a priorità di tempi . Quando questo modo è selezionato, l'utente seleziona il tempo di posa e la fotocamera regola l'apertura diaframma.

. Quando questo modo è selezionato, l'utente seleziona il tempo di posa e la fotocamera regola l'apertura diaframma. Sono stati aggiunti tracking 3D nel modo foto e AF a inseguimento soggetto nel modo video standard alle opzioni del modo area AF.

e standard alle opzioni del modo area AF. I pixel utilizzati per creare le immagini e quelli utilizzati per AF assicurano l'esposizione ottimale per ciascun processo , rendendo più semplice la messa a fuoco sul soggetto desiderato, anche quando il soggetto è in controluce o se la scena è scarsamente illuminata o scura.

, rendendo più semplice la messa a fuoco sul soggetto desiderato, anche quando il soggetto è in controluce o se la scena è scarsamente illuminata o scura. La gamma di copertura e il numero di punti AF utilizzati nel modo Area AF auto sono stati aumentati per offrire prestazioni migliori di acquisizione della messa a fuoco con soggetti distanti o in movimento.

per offrire prestazioni migliori di acquisizione della messa a fuoco con soggetti distanti o in movimento. Sono state aumentate le opzioni disponibili per il modo AF ad area estesa personalizzato , migliorando la ripresa di scene con più soggetti.

, migliorando la ripresa di scene con più soggetti. L'adozione del processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 riduce il disturbo nelle parti critiche dei soggetti e aumenta la qualità dell'immagine.

riduce il disturbo nelle parti critiche dei soggetti e aumenta la qualità dell'immagine. La prima fotocamera mirrorless della serie Z a pieno formato dotata di un monitor ad angolazione variabile .

. La riproduzione di immagini con orientamento verticale e il menu <i> offrono un efficiente supporto per le riprese in verticale .

. La prima fotocamera della serie Z a supportare Fn touch per la regolazione delle impostazioni della fotocamera mentre si inquadrano le immagini nel mirino .

. L'elevata capacità di elaborazione del processore di elaborazione delle immagini EXPEED 7 consente l'acquisizione di fotogrammi ad alta velocità (High-Speed Frame Capture+) (C30), ottenendo così riprese in sequenza ad alta velocità fino a 30 fps .

(High-Speed Frame Capture+) (C30), ottenendo così riprese in sequenza ad alta velocità . Dotata della funzione Pre-Scatto Capture capace di registrare immagini memorizzate nel buffer fino a un secondo prima che il pulsante di scatto sia premuto completamente.

capace di registrare immagini memorizzate nel buffer fino a un secondo prima che il pulsante di scatto sia premuto completamente. Fornisce la funzione “ skin softening ” per l’ammorbidimento della pelle e la “ portrait impression balance ” che regola la tonalità e la luminosità dei soggetti nelle riprese di ritratti (umani) per ottenere i risultati prefissati.

” per l’ammorbidimento della pelle e la “ ” che regola la tonalità e la luminosità dei soggetti nelle riprese di ritratti (umani) per ottenere i risultati prefissati. Include un Picture Control per Ritratto che cattura meglio i dettagli della carnagione del soggetto.

che cattura meglio i dettagli della carnagione del soggetto. Utilizza la tecnologia di deep learning per identificare la scena durante l'acquisizione delle immagini nel modo di ripresa automatico, realizzando un controllo dell'esposizione, della profondità di campo o del tempo di posa ottimale in conformità con la scena.

per identificare la scena durante l'acquisizione delle immagini nel modo di ripresa automatico, realizzando un controllo dell'esposizione, della profondità di campo o del tempo di posa ottimale in conformità con la scena. La resistenza superiore alla polvere e alle gocce d'acqua consente di scattare senza preoccupazione, anche in condizioni climatiche avverse.

consente di scattare senza preoccupazione, anche in condizioni climatiche avverse. Dotata di due slot per memory card , uno per le SD e l'altro per le microSD.

, uno per le SD e l'altro per le microSD. È stato adottato il doppio rivestimento per proteggere il sensore di immagine dalla polvere .

. Supporta l'unione di immagini in formato NEF (RAW) realizzate con la Ripresa con spostamento dei pixel con l'uso di NX Studio ver.1.5.0. Le funzioni di Picture Control Utility 2 sono state consolidate in modo tale che la regolazione, l'applicazione e la gestione di Picture Control possano essere completate in un'unica app.

oggi la Nikon Z f è disponibile a partire da € 2.499, in pre-ordine su Nikonstore.it e presso i principali rivenditori Nikon autorizzati, in versione Body, in kit Classic con NIKKOR Z 40mm f/2 Special Edition e in kit Zoom con NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.

