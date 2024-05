ASUSTOR presenterà in anteprima a Computex 2024 una serie di soluzioni basate su processori AMD Ryzen

ASUSTOR ha annuncia la partecipazione all’edizione 2024 del Computex di Taiwan (Nangang Exhibition Center Hall 1, 4F, Booth M0405a), che si svolgerà a Taipei dal 4 al 7 Giugno 2024.

L’importante kermesse sarà occasione per ASUSTOR di mettere in mostra l’intera gamma delle proprie soluzioni per lo storage e il networking, nonché di presentare in anteprima i nuovi Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2 basati su processori AMD Ryzen Embedded, una novità assoluta per l’Azienda.

Dotate di connettività 10 Gigabit Ethernet, slot M.2 NVMe su PCI Express 4.0 e tecnologia USB4, che offre prestazioni fino a 4 volte superiori rispetto alla USB 3.2 Gen 2, queste nuove proposte firmate ASUSTOR saranno equipaggiate al momento del loro debutto sul mercato con il nuovo sistema operativo ADM 5.0, che continua la sua evoluzione per garantire esperienze d’uso sempre migliori e maggiore efficienza.

Disponibili nelle versioni da 4 a 10 alloggiamenti i Lockerstor Gen3 sul fronte della connettività metteranno a disposizione due porte 5 Gigabit Ethernet, due porte 10 Gigabit Ethernet, due porte USB4 e quattro slot M.2 per SSD NVMe che, grazie alla larghezza di banda assicurata dalla tecnologia PCI Express 4.0, sono in grado di garantire elevatissime velocità nel trasferimento dei dati.

Il nuovo Flashstor 12 Pro Gen2, che condivide con i Lockerstor Gen3 le medesime specifiche sul fronte della connettività, è dotato di ben dodici slot M.2 per SSD NVMe su PCI Express 4.0 e non potrà che diventare l’oggetto del desiderio di chi è alla ricerca di un NAS in grado di offrire prestazioni senza confronti, massima silenziosità e un design particolarmente elegante, che consente di posizionarlo in bella vista anche in salotto.

Il Computex 2024 sarà per ASUSTOR anche l’occasione di presentare il nuovo Switch'nstor 9 Gen2. Dotato di otto porte Ethernet da 2,5 Gigabit e di una porta Ethernet da 10 Gigabit con interfaccia SFP+, questo switch è in grado di gestire contemporaneamente alla massima velocità i flussi di dati di fino a quattro porte 2.5 Gigabit Ethernet, rappresentando la scelta ideale per la condivisione, la sincronizzazione e il backup dei dati di piccole organizzazioni e gruppi di lavoro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita