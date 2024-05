Cooler Master svela l’Ncore 100 Max

Durante il CES 2024 a Las Vegas, Cooler Master aveva attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia con il lancio del suo innovativo Mini-ITX NCORE 100 MAX.

Questo case per PC Small Form Factor (SFF) semi-assemblato, promette di rivoluzionare le postazioni gaming e professionali offrendo un setup potente e compatto, pronto all'uso in pochi minuti.

NCORE 100 MAX si distingue per il suo design sofisticato, caratterizzato da linee definite e pulite, bilanciate dalla morbidezza di bordi arrotondati su tutti i lati. La forma è quella di un parallelepipedo che si estende in altezza, con dimensioni di base di 155x212x481mm.

All'interno del suo chassis, l'NCORE 100 MAX ospita un sistema di raffreddamento a liquido AiO personalizzato, con un radiatore da 120mm con spessore di 38mm. In aggiunta, è equipaggiato con un alimentatore V SFX Gold 850 ATX 3.0 e una Riser Card PCIe 4.0, garantendo così prestazioni elevate in uno spazio ridotto.

Un dettaglio intrigante è la capacità di questo case di espandersi in larghezza fino a 172mm, variando da 155 mm a 172 mm, e di gestire un volume interno che passa da 15,7 a 17 litri. Questa versatilità lo rende capace di accogliere anche le schede video più robuste, come le ultime RTX 40 di NVIDIA, inclusa la potente RTX 4090, rendendolo un'opzione ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi sulle prestazioni, nonostante le dimensioni contenute.

Cooler Master ha combinato con maestria acciaio, plastica e alluminio anodizzato per creare il NCORE 100 MAX, un vero gioiello di design.

Il case è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido AiO personalizzato e una ventola SickleFlow da120mm, garantendo prestazioni eccezionali anche durante l'utilizzo intensivo con gli ultimi processori Intel Core i9 e AMD Ryzen 9.

Modernità e funzionalità si incontrano nel pannello I/O, che include due porte USB 3.2 Gen1 Type A, una porta USB Gen2x2 Type C, e un connettore audio in/out da 3,5mm.

Questa soluzione pratica, all’avanguardia ed esteticamente raffinata soddisfa i professionisti per l'uso in contesti lavorativi e i videogiocatori che richiedono elevate prestazioni in spazi ridotti.

L'NCORE 100 MAX in grigio grafite e la sua elegante variante Bronze Edition sono ora disponibili per l'acquisto presso i rivenditori autorizzati Cooler Master. Il prezzo al pubblico consigliato per entrambe le versioni è di 409 Euro.

