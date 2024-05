AOC presenta il nuovo monitor USB-C Q27B3CF2 per l’home-offic

AOC ha presentato un nuovo modello QHD, un valore aggiunto alla sua linea di monitor B2C, la Serie B3. Il monitor AOC Q27B3CF2 display da 27” (68,6 cm) offre una risoluzione QHD ad alta definizione (2560 x 1440) sia per uso domestico che d’ufficio, combinando un design elegante con l’eccellenza funzionale. Caratteristiche come la frequenza d’aggiornamento di 100 Hz, la connetttività USB-C (inclusa Power Delivery da 65 W) e l’Adaptive-Sync dimostrano che il Q27B3CF2 è progettato per migliorare la produttivià e il comfort di un’ampia gamma di utenti ad un prezzo eccezionale.

Caratteristiche chiave del Q27B3CF2

Pannello IPS da 27” con risoluzione QHD, che offre una maggiore densità di pixel (109 ppi) per immagini nitide e dettagliate.

Il design a cornice ultra-stretta consente di configurare facilmente e senza problemi soluzioni con più monitor.

Ingresso USB-C con 65 W USB Power Delivery e due porte USB-A, per semplificare le connessioni e ridurre l’ingombro dei cavi.

Frequenza d’aggiornamento di 100 Hz, Adaptive-Sync e tempi di risposta rapidi fino a 4 ms GtG (con impostazioni di pixel overdrive più elevate) e 1 ms MPRT per uno scrolling sui social media e sui siti web senza ritardi, una visione scorrevole dei contenuti ad alta velocità ed una gaming experience piacevole.

Modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free per un maggiore comfort durante la visione.

L’alimentatore interno e l’opzione di montaggio VESA aumentano la flessibilità in caso di installazione in ambienti inusuali.

Connettività e comfort di visione potenziati

La connettività con un PC mobile o desktop è semplificata con il modello Q27B3CF2, grazie alla porta USB-C 3.2 Gen 1x1 che offre 65 W USB Power Delivery e il supporto per la modalità DisplayPort Alt. In questo modo si ottiene una soluzione con un solo cavo per alimentare i laptop e aggiungere schermi, ottimizzando così lo spazio di lavoro. Un ingresso HDMI 2.0 consente di collegare una serie di sorgenti tradizionali e moderne. Due porte aggiuntive USB-A 3.2 Gen 1x1 e una porta USB upstream consentono di collegare le periferiche direttamente al monitor, per aumentarne la versatilità e ridurre l’ingombro sulla scrivania.

Ottimizzato per l’uso moderno professionale e domestico

Oltre al design esclusivo, AOC Q27B3CF2 è costruito pensando al comfort dell’utente. Caratteristiche come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free attenuano l’affaticamento degli occhi per coloro che passano molte ore davanti allo schermo. Il monitor offre diverse regolazioni ergonomiche, tra cui una regolazione dell’altezza di 110 mm, per facilitare le preferenze individuali dell’utente e promuovere una sana postura di lavoro. La compatibilità con le opzioni di montaggio VESA ne estende ulteriormente la flessibilità per soddisfare le diverse necessità di installazione.

Design e funzionalità per elevare la user experience

Il monitor Q27B3CF2 si distingue per le sue cornici ultra-strette, che lo rendono un’opzione interessante per le configurazioni che richiedono più monitor senza sacrificare l’estetica. Il pannello IPS da 27” offre una visualizzazione nitida e vivida con una densità di pixel di 109 ppi, che rende i dettagli precisi e chiari. Gli ampi angoli di visuale di 178°/178° assicurano che l’immagine sullo schermo sia vivida e nitida anche quando viene osservata da angolazioni indirette. Sia per l’uso professionale in spazi di lavoro moderni, sia come aggiunta elegante a qualsiasi ufficio domestico, il Q27B3CF2 si integra perfettamente nell’ambiente circostante, fornendo al contempo una qualità visiva eccezionale.

Progettato per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti il Q27B3CF2 rappresenta il passo successivo di AOC nel portare sul mercato soluzioni di visualizzazione pratiche e di altà qualità ad un prezzo interessante. La combinazione di design elegante, prestazioni elevate e funzionalità incentrate sull’utente lo rende una scelta versatile per molteplici attività, dal lavoro d’ufficio all’intrattenimento occasionale.

Prezzi e disponibilità

Grazie alla sua risoluzione QHD e alle sue caratteristiche versatili, il monitor AOC Q27B3CF2 è destinato a diventare una parte essenziale di un’ampia gamma di configurazioni home-office, offrendo un equilibrio tra design, prestazioni e comfort. Inoltre, la Serie B3 di AOC offre una linea di modelli con risoluzione Full HD da 24” e 27”, con supporto regolabile in altezza (24B3CF2, 27B3CF2) o senza (24B3CA2, 27B3CA2), tutti con frequenza d’aggiornamento di 100 Hz e connettività USB-C, per soddisfare tutti i tipi di utenti domestici e aziendali.



Il monitor AOC Q27B3CF2 sarà disponibile a maggio 2024 al prezzo consigliato di 249,00 €

