I notebook LG Gram 2024 arrivano in Italia

Dopo il debutto in occasione del CES 2024, LG introduce in Italia la nuova linea LG gram che include nuovi esclusivi modelli da 14, 15, 16 e 17 pollici e i LG gram Pro ed LG gram 2in1.

I nuovi laptop sono disponibili in anteprima su LG Online Shop e diventeranno disponibili nei migliori negozi di elettronica di consumo nelle prossime settimane.

La caratteristica distintiva dei notebook LG gram è l’incredibile leggerezza - il 16” pesa solamente 1.1kg, il 17” solo 1.3kg, nonostante una batteria ad elevata autonomia da 77Wh – che li rende ideali per l’utilizzo in mobilità. Lo chassis in lega di magnesio è ultraleggero senza comprometterne la resistenza: è infatti conforme ai rigorosi criteri di durabilità MIL-STD-810H rispetto a sette fattori di resistenza tra i quali shock, polvere e temperature esterne.

Il cuore della nuova serie di LG gram è il processore Intel Core Ultra con architettura ibrida, che include una NPU dedicata, Intel AI Boost, che permette di gestire elaborazioni complesse. I nuovi notebook sono dotati di memoria RAM LPDDR5X dual channel fino a 32GB e SSD NVMe PCIe 4.0 fino a 1TB.

Tra le feature introdotte quest’anno c’è l’app LG gram Link che consente di collegare al notebook fino a dieci dispositivi indipendentemente dal sistema operativo e facilita la condivisione di file, il trasferimento di foto e lo screen mirroring. Inoltre, tramite questo software, pre-installato sui nuovi LG gram e disponibile anche per le edizioni precedenti di notebook LG, è possibile fare screen mirroring del proprio smartphone sullo schermo del PC, così come utilizzare il device collegato come secondo schermo, per estendere o duplicare la schermata del PC. Con LG gram Link si crea così un ecosistema interconnesso di dispositivi che garantisce una maggiore connettività e scalabilità, migliorando in modo significativo l’esperienza complessiva. Inoltre, tutti i modelli della gamma integrano una webcam integrata Full HD (1.920 x 1.080) con login tramite riconoscimento facciale grazie a Windows Hello e sono provvisti di una serie di software di facile utilizzo come LG Glance by Mirametrix per il miglioramento della sicurezza e della privacy, e LG Smart Assistant per garantire un utilizzo ideale a seconda della modalità di fruizione del notebook.

LG gram Pro: prestazioni e portabilità con display OLED

I nuovi notebook top di gamma LG gram Pro sono disponibili in versione da 16 e da 17 pollici (modelli 16Z90SP e 17Z90SP) e rappresentano la soluzione perfetta per chi è sempre in movimento o per chi cerca un dispositivo performante adatto a diversi tipi di utilizzo.

Il modello da 16” è disponibile con display OLED, che garantisce un contrasto infinito e un nero perfetto. La risoluzione WQXGA+ (2880x1800) con copertura gamma colore DCI-P3 100% assicura una resa dei colori eccellente, e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) fino a 120Hz esalta l’esperienza visiva regolando la fluidità delle immagini a seconda del programma in esecuzione.

I notebook LG gram Pro sono anche disponibili con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 per sostenere anche i progetti creativi più impegnativi garantendo velocità e fluidità.

Inoltre, sono i primi notebook LG a essere dotati di un sistema di raffreddamento a doppia ventola che permette di utilizzare software elaborati come le suite di editing video e gli strumenti di creazione di immagini AI garantendo comunque delle prestazioni ottimali.

Un altro elemento distintivo di LG gram Pro è il design elegante e slanciato, grazie allo chassis in colorazione Obsidian Black e ad uno spessore di solo 1,2cm.

Per facilitare la connettività, tutti i modelli integrano diverse porte, tra cui Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A e HDMi.

I notebook LG gram 2in1 sono disponibili in versione da 14 e 16 pollici (14T90S e 16T90SP). I due modelli presentano un design incredibilmente sottile e ultraleggero con un peso di 1.2 kg per il 14” e di 1.4 kg per il 16”nonostante siano equipaggiati di uno schermo touch e di una cerniera regolabile a 360 gradi che trasforma il laptop in un tablet. Questi notebook possono essere utilizzati anche con un pennino che si ricarica in modalità wireless per un utilizzo davvero pratico. Inoltre, il modello da 14 pollici presenta un display IPS con risoluzione WUXGA (1920x1200), mentre il modello da 16 pollici è dotato di un display IPS WQXGA (2560x1600).

La line up 2024 include anche i nuovi LG gram da 14, 15, 16 e 17 pollici (modelli 14Z90S, 15Z90S, 16Z90S e 17Z90S). I nuovi modelli rappresentano la combinazione perfetta tra design ultrasottile e ultraleggero e massima produttività, ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo versatile che può essere trasportato ovunque anche grazie alla batteria di lunga durata che garantisce un’autonomia ineguagliabile.

