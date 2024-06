Da Hexagon due nuovi scanner 3D manuali

Hexagon ha annunciato una nuova tecnologia di scansione 3D portatile che va ad integrarsi nell’ampia gamma di dispositivi di controllo della produzione dell’azienda, offrendo funzionalità di misura flessibile senza precedenti. I nuovi dispositivi manuali di scansione 3D, unici nel loro genere, consentono a ingegneri e personale di produzione di scansionare con facilità ciò che serve in molteplici ambienti, sia all'interno che all'esterno della fabbrica.

I nuovi dispositivi manuali ATLASCAN Max e MARVELSCAN sono ideali per la misura in molteplici ambienti di ispezione in cui la metrologia non è tradizionalmente impiegata, tra cui il settore automotive, ferroviario, delle apparecchiature industriali e del manufacturing in generale, nonché in progetti di conservazione e restauro al di fuori della produzione. I nuovi scanner 3D, estremamente portatili, sono ideali per applicazioni di controllo della qualità manuale e automatizzato e per molteplici esigenze di reverse engineering.

La produttività è fondamentale, a prescindere dall'ambiente di lavoro. Gli utenti di ATLASCAN Max e MARVELSCAN possono adattare i flussi di lavoro dinamicamente, grazie a pulsanti ergonomici che semplificano i processi di scansione 3D in spazi ristretti e in ambienti esterni o impegnativi. Non dovendo accedere a un PC di controllo durante l’attività di misura, la scansione multimodale consente di misurare efficacemente diversi tipi di pezzi e superfici. Ad esempio, è possibile eseguire la scansione di superfici aperte con la modalità “Standard”, per poi passare rapidamente alla modalità “Fine” tramite i comandi del dispositivo per ottenere una risoluzione più elevata su pezzi complessi. Inoltre, i dati raccolti in queste diverse modalità vengono automaticamente combinati in un’unica nuvola di punti.

Con questi nuovi dispositivi non è necessario fissare i pezzi prima della misurazione, con un significativo risparmio di tempo e una maggiore flessibilità di misura. Gli scanner e i pezzi possono essere spostati liberamente durante la misurazione e ciò consente di acquisire i dati completi del pezzo in minor tempo, senza inficiare negativamente i risultati della misurazione. Inoltre, l’attività di misura di più fori e asole, spesso dispendiosa in termini di tempo, è semplificata dalla modalità di acquisizione “Hole Flash”, che permette l'acquisizione istantanea dei dati di molteplici fori e asole in una singola scansione.

MARVELSCAN migliora notevolmente l'efficienza e la rapidità del processo di scansione 3D grazie alla fotogrammetria integrata, che abilita la funzionalità di scansione senza target. Tale funzionalità è ideale per i pezzi di grandi dimensioni e di parti ripetitive, poiché evita l’operazione di posizionamento del target sul pezzo stesso. Inoltre, la fotogrammetria migliora la precisione della scansione di pezzi grandi e delicati.

Grazie a questi nuovi scanner, progettati per un utilizzo quotidiano agevole, l'utente ha piena libertà di movimento per eseguire scansioni in zone difficilmente raggiungibili, poiché non sono necessari ne cavi né hardware specifici. La nuova tecnologia portatile permette di misurare in modalità wireless e con autonomia garantita da una batteria - una novità assoluta nel mercato degli scanner portatili di livello metrologico – senza che l’utente sia vincolato ad un PC o a una fonte di alimentazione. Grazie a tutto ciò e all'ampia distanza di misurazione, i nuovi scanner sono ideali per essere integrati nei processi di ispezione automatizzati montati su robot industriali o cobot.

