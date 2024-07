Zepp Health lancia Zepp OS 4 con GPT-4o negli smartwatch Amazfit

Amazfit ha presentato Zepp OS 4 che integra OpenAI’s-GPT-4o. Questa nuova versione che fornisce risposte più precise e migliora la funzionalità degli smartwatch Amazfit. Il download è già disponibile per Amazfit Balance e Amazfit Active, mentre il supporto per le serie Amazfit T-Rex Ultra, Falcon e Cheetah arriverà alla fine del 2024.I

Zepp OS 4 introduce un Zepp Flow aggiornato, sfruttando la tecnologia GPT-4o di OpenAI per facilitare interazioni in linguaggio naturale in modo più intelligente. Gli utenti possono controllare i propri dispositivi tramite comandi vocali senza bisogno di parole chiave specifiche o di toccare fisicamente lo schermo. Questa interfaccia intuitiva stabilisce un nuovo standard per l'usabilità degli smartwatch, permettendo agli utenti di gestire facilmente le impostazioni, rispondere ai messaggi da applicazioni Android come WhatsApp (iOS sarà supportato prossimamente) e avviare chiamate telefoniche Bluetooth, il tutto semplicemente usando la voce.

Con Zepp OS 4, Zepp Flow supporta risposte vocali in inglese e tedesco, - un passo avanti rispetto alle risposte scritte sul display - mentre le risposte vocali in italiano, francese, spagnolo, giapponese, coreano e portoghese arriveranno a fine luglio. Questo miglioramento assicura un'esperienza utente personalizzata secondo le preferenze linguistiche, consolidando ulteriormente gli smartwatch Amazfit come compagni globali per la salute e la produttività.

Incorporando capacità Bluetooth avanzate, Zepp OS 4 permette un'integrazione senza soluzione di continuità con una gamma più ampia di periferiche. Gli utenti possono ora utilizzare i dispositivi Amazfit per controllare dispositivi compatibili come altoparlanti Sonos, metri di ciclismo Garmin e anche action cam GoPro e DJI, migliorando le loro attività quotidiane e le routine di fitness.

Zepp OS 4 introduce anche un ecosistema espansivo di mini apps personalizzabili per gli appassionati di salute e fitness. L'aggiornamento presenta una gamma di strumenti, dagli aiuti al posizionamento sportivo ai test di fitness specializzati. Una nuova aggiunta di rilievo è la mini-app Workout Extension, disponibile esclusivamente nell'app store, pensata specificamente per gli sportivi, consentendo agli utenti di personalizzare i propri dispositivi in base agli obiettivi di benessere individuali.

Compatibile con i dispositivi Zepp OS 3.5 come le serie Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra, questa funzione innovativa personalizza l'interfaccia dell'orologio durante gli allenamenti. Consentendo agli utenti di personalizzare i propri dispositivi in base agli obiettivi di benessere individuali, Zepp OS 4 trasforma gli smartwatch Amazfit in strumenti indispensabili per uno stile di vita attivo. L’Amazfit Balance e l’Active sono i primi dispositivi ad avere integrato il nuovo sistema operativo Zepp OS 4.

Dalla sua fondazione, Zepp Health ha spedito oltre 200 milioni di unità a livello globale, affermandosi come un marchio di fiducia nella tecnologia indossabile. L'app Zepp vanta oltre 300 mini-app scaricabili, scaricate più di 15 milioni di volte, e offre più di 5.700 quadranti, scaricati oltre 72 milioni di volte, evidenziando l'ampia personalizzazione e il coinvolgimento degli utenti all'interno dell'ecosistema.

Inoltre, Integrando profondamente l'intelligenza artificiale in Zepp OS 4, Zepp Health continua a essere pioniera delle soluzioni di benessere personalizzate. Dalla guida al sonno basata sull'IA in Zepp Aura al coaching fitness in tempo reale in Zepp Coach, l'integrazione senza soluzione di continuità dell'IA nell'intero ecosistema sottolinea l'impegno di Zepp Health a migliorare il benessere degli utenti attraverso tecnologie all'avanguardia. Inoltre, più dispositivi di terze parti possono essere controllati dall'orologio Amazfit con Zepp OS 4.

Amazfit Active e Amazfit Balance ricevono l'aggiornamento a Zepp OS 4 come primi smartwatch Amazfit, confermando la politica dell'azienda di continuo sviluppo dei propri dispositivi indossabili. Dalla sua presentazione dello scorso autunno, Amazfit Active ha ricevuto 6 aggiornamenti e con essi oltre 30 nuove funzionalità. Allo stesso tempo, il prezzo di questo smartwatch rimane invariato: è disponibile a partire da 129,99 euro. Amazfit Balance ha ricevuto ancora più funzioni dalla sua anteprima di settembre. In 10 mesi, oltre ai 6 aggiornamenti, lo smartwatch, che costa 249,90 euro, ha acquisito oltre 50 nuove funzioni.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita