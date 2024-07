Samsung espande la gamma di dispositivi indossabili

Samsung Electronics ha annunciato i nuovi Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, espandendo così la potenza di Galaxy AI a un numero sempre maggiore di persone attraverso dispositivi indossabili progettati per fornire esperienze di benessere complete per tutti.

Galaxy Ring

Galaxy Ring offre un approccio semplice al benessere quotidiano, grazie alla tecnologia dei sensori Samsung nella forma più piccola e discreta, e fornisce informazioni che aiutano a capire facilmente se stessi. Progettato per il monitoraggio della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, Galaxy Ring è leggero con un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi, assicurando il comfort durante l'uso prolungato. La sua superficie concava aggiunge un tocco di stile pur garantendo la durata nel tempo. Con una resistenza all'acqua di 10ATM e finitura al titanio di grado 5, è possibile indossare Galaxy Ring senza preoccupazioni. L'utente può sperimentare un utilizzo continuo con una durata della batteria fino a sette giorni, e beneficiare di una custodia per la ricarica rapida appositamente progettata. Il dispositivo è in grado di adattarsi al proprio stile personale grazie a tre varianti di colore, Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, oltre a un kit per la scelta delle misure che aiuta a trovare la taglia giusta tra le nove disponibili.

Con Galaxy Ring, è possibile usufruire di un'assistenza 24 ore su 24 personalizzata in base alle proprie esigenze e che diventa sempre più efficace nel tempo grazie alla tecnologia avanzata di Galaxy AI. Tutti i dati e gli insight sono integrati in Samsung Health per un accesso continuo all'interno di un'unica piattaforma coerente senza abbonamento. Partendo dal sonno, il fattore alla base del benessere, Galaxy Ring offre la migliore analisi del sonno di Samsung e un potente algoritmo di intelligenza artificiale del riposo per aiutare l'utente a comprendere facilmente i propri ritmi del sonno e a sviluppare abitudini migliori. Oltre al Punteggio sonno e all'analisi del russare, nuove misurazioni come il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria forniscono un'analisi dettagliata e accurata della qualità del riposo. Con il Monitoraggio ciclo, è possibile controllare meglio il ciclo mestruale grazie al rilevamento notturno della temperatura cutanea.

Gli approfondimenti olistici e i suggerimenti motivazionali forniti da Galaxy Ring consentono di svegliarsi riposati e pronti ad affrontare la giornata. Tutto parte con Galaxy AI, che genera un rapporto dettagliato sullo stato di salute che include varie metriche sanitarie come Guida al sonno. La nuova funzione Punteggio energetico, abilitata da Galaxy AI, permette di comprendere meglio in che modo la salute influisce sulla vita quotidiana, e con suggerimenti basati sullo stato fisico attuale consiglia dove concentrare gli sforzi quotidiani sui miglioramenti da apportare. Questo punteggio viene calcolato valutando le condizioni fisiche e mentali dell'utente attraverso quattro fattori significativi: Sonno, Attività, Frequenza cardiaca durante il sonno e Variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo. Inoltre, grazie a Suggerimenti per il benessere, che si basa su dati completi e interessi individuali, è possibile ricevere messaggi personalizzati per migliorare il proprio benessere in tutti gli ambiti del percorso sulla salute.

Galaxy Ring supporta anche un più ampio monitoraggio del benessere quotidiano, consentendo di rimanere informati sulla propria salute cardiaca con Avviso frequenza cardiaca. Questa funzione fornisce notifiche istantanee relative a frequenze cardiache insolitamente alte o basse in tempo reale tramite l'app Samsung Health. Con la funzione Frequenza cardiaca è possibile ottenere ulteriori dettagli sulla frequenza cardiaca, compresi i battiti al minuto, l'ora di inizio e la durata. Galaxy Ring aiuta anche a mantenere uno stile di vita attivo e a rimanere motivati grazie al rilevamento automatico di camminate e corse tramite Rilevamento automatico allenamenti, e promemoria per il fitness quotidiano con Avviso di inattività. Inoltre, è possibile scattare foto o disattivare la sveglia sugli smartphone Galaxy con un doppio tocco tramite Gesti, e trovare la posizione di Galaxy Ring tramite lo smartphone Galaxy con Trova il mio anello su Samsung Find.

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 è stato progettato per aiutare gli utenti ad acquisire una comprensione olistica di sé stessi. Galaxy Watch7 motiva gli utenti a creare giornate più sane con ancora più funzioni a supporto del benessere quotidiano. Gli utenti possono tracciare con precisione oltre 100 allenamenti e creare routine combinando vari esercizi con Routine di allenamento per raggiungere i propri obiettivi. Con Sfida, è possibile confrontare le prestazioni attuali e pregresse in tempo reale per monitorare i progressi. Grazie alla funzione Composizione corporea è possibile ricevere un'istantanea completa del proprio fisico e della propria forma fisica, per una comprensione completa del proprio corpo.

È possibile ricevere letture in tempo reale e avvisi in caso di frequenza cardiaca anormalmente alta o bassa con il monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevare i ritmi cardiaci irregolari indicativi di fibrillazione atriale (AFib) con IHRN (Notifica battito cardiaco irregolare), e di ottenere una comprensione più approfondita della salute del cuore con il monitoraggio dell'elettrocardiogramma (ECG) e della pressione arteriosa (BP).

Questi monitoraggi avanzati e approfonditi e le informazioni personalizzate sono possibili grazie all'hardware più innovativo implementato da Samsung su Galaxy Watch7. Un sensore BioActive migliorato offre una maggiore precisione, che consente agli utenti di comprendere meglio se stessi grazie a letture complete. Per la prima volta, Galaxy Watch7 offre agli utenti la possibilità di monitorare comodamente i prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) direttamente dal polso con l'indice AGEs. Fortemente influenzati dalla dieta e dallo stile di vita, gli AGE riflettono il processo di invecchiamento biologico complessivo dell'utente e forniscono un'indicazione della salute metabolica.

Dotato del chip più potente della linea Galaxy Watch, e per la prima volta di un processore a 3 nm, Galaxy Watch7 offre un'esperienza indossabile più fluida, con una CPU tre volte più veloce e un'efficienza energetica del processore applicativo migliorata del 30%. Inoltre, Galaxy Watch7 è il primo smartwatch Galaxy a disporre di un sistema GPS a doppia frequenza, grazie al quale è possibile tracciare la posizione con maggior precisione.

Caratterizzato dall'iconico design circolare di Samsung, Galaxy Watch7 consente agli utenti di abbinare il proprio stile personale a nuovi cinturini , tra cui un design a onde e dettagli colorati, oltre a un'ampia gamma di quadranti. Galaxy Watch7 offre anche esperienze più intuitive e senza soluzione di continuità tra i dispositivi Galaxy collegati. È possibile rispondere ai messaggi senza fatica con la funzione Risposte suggerite intelligenti, che suggerisce le risposte più adatte analizzando le conversazioni precedenti grazie a Galaxy AI. Con il gesto Doppio avvicinamento dita, è possibile controllare facilmente un Galaxy Watch e uno smartphone Galaxy collegato anche quando si hanno le mani occupate, e utilizzare in modo semplice Samsung Wallet per i pagamenti o l’accesso ai Digital ID in modo da rendere più comoda ogni attività quotidiana.

Galaxy Watch7 sarà disponibile in due dimensioni, grande (cassa da 44mm) e piccolo (cassa da 40mm). Il Galaxy Watch7 grande è disponibile nei colori Green e Silver, mentre il Galaxy Watch7 piccolo è disponibile nei colori Green e Cream.

Galaxy Watch Ultra

Partendo dalle basi delle funzioni avanzate di monitoraggio della salute e del potente hardware di Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra - l'ultima e più potente aggiunta alla serie Galaxy Watch - sblocca ulteriormente le esperienze di fitness migliorate per ottenere risultati di livello superiore con intelligenza e capacità di ultima generazione. Facendo eco all'eredità del design circolare di Galaxy Watch, un nuovo design a cuscinetto migliora la protezione e la completezza visiva, mentre il Sistema di aggancio dinamico per un maggiore comfort consente agli utenti di essere la migliore versione di se stessi ovunque e in qualsiasi momento.

Le funzionalità premium costruite per una durata estrema consentono agli utenti di superare i limiti e di andare oltre, grazie alla struttura in titanio di grado 4 e alla resistenza all'acqua di 10ATM. Inoltre, Galaxy Watch Ultra funziona a una gamma più ampia di altitudini, da 500 metri sotto il livello del mare fino a 9.000 metri di altezza, per tracciare esperienze di fitness avanzate come il nuoto nell'oceano e il ciclismo in ambienti estremi.

È possibile tenere traccia degli allenamenti multi-disciplina per il triathlon, dal nuoto al ciclismo alla corsa, grazie al nuovo riquadro Multi-sport. Inoltre, la nuova funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo misura con precisione la potenza massima in soli 4 minuti con metriche FTP potenziate dall'intelligenza artificiale per sbloccare il pieno potenziale in base a indicatori unici per l'utente. Galaxy Watch Ultra offre anche un'avanzata Zona HR personalizzata in modo che gli utenti possano allenarsi a livelli di intensità ottimali in base alle loro capacità fisiche.

Grazie al nuovo Pulsante rapido, gli utenti possono avviare e controllare istantaneamente gli allenamenti e mappare altre funzioni in base alle proprie esigenze. Inoltre, possono attivare una Sirena di emergenza per la propria sicurezza. Dopo l'allenamento, controllate le statistiche a colpo d'occhio con le watch face dedicate per Galaxy Watch Ultra, che passano automaticamente alla Modalità notte per una leggibilità ottimale al buio. Inoltre, con un picco di luminosità di 3.000 nit, Galaxy Watch Ultra garantisce la leggibilità anche in piena luce solare. Per la massima tranquillità durante le avventure più lunghe, Galaxy Watch Ultra ha la più lunga durata della batteria della linea Galaxy Watch, offrendo fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico e 48 ore nella modalità Risparmio energetico allenamento.

Galaxy Watch Ultra sarà disponibile nel formato 47mm nei colori Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sono i primi smartwatch Android dotati di Wear OS 5, la versione più potente di Wear OS. Grazie alle prestazioni avanzate e all'efficienza energetica, Wear OS 5 garantisce agli utenti interazioni più fluide e scorrevoli e un utilizzo più prolungato del Galaxy Watch. Gli utenti vedranno migliorata la durata della batteria e consumeranno meno energia rispetto al passato. Inoltre, gli utenti possono massimizzare la loro esperienza sul dispositivo indossabile con l'accesso a una varietà di applicazioni popolari direttamente dal loro polso, compresi i servizi Galaxy, le applicazioni Google e le applicazioni di terze parti preferite dai fan.

Come sempre, la potenza dell'ecosistema Galaxy connesso di Samsung offre vantaggi ancora maggiori per sbloccare un potenziale sempre più grande. Indossando Galaxy Watch e Galaxy Ring insieme, gli utenti possono ricevere un'analisi della salute più precisa e continua con una gamma più ampia di dati, migliorando la precisione e l'accuratezza giorno e notte, soprattutto per quanto riguarda il sonno.

Disponibilità

Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra saranno disponibili per il mercato italiano a partire dal 10 luglio 2024.

Galaxy Watch7 sarà acquistabile per il mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione 40mm bluetooth ad un prezzo consigliato di €319

nella versione 40mm LTE ad un prezzo consigliato di €369

nella versione 44mm bluetooth ad un prezzo consigliato di €349

nella versione 44mm LTE ad un prezzo consigliato di €399

Galaxy Watch Ultra sarà disponibile per il mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione 47mm LTE ad un prezzo consigliato di €699.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita