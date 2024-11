NVIDIA pronta al Black Friday

Prestazioni da urlo a prezzi imbattibili: anche quest’anno, il Black Friday di NVIDIA ti permette di scatenare il gamer e il creativo che è in te. Sconti imperdibili sulle GPU, laptop e desktop, per flussi di lavoro sempre più rapidi e un’esperienza di gioco al top.

Puoi rinnovare la tua game station o migliorare il tuo lavoro creativo con le promozioni di NVIDIA e dei suoi partner.

Con le schede grafiche GeForce, grazie a NVIDIA DLSS 3 ottieni un boost di prestazioni basato sull'intelligenza artificiale. Così puoi dare vita a mondi virtuali con la grafica ray-tracing. E per i creator, accesso esclusivo alla suite di app NVIDIA Studio, tra cui NVIDIA Broadcast, RTX Video e RTX Remix.

Le GPU per laptop della serie GeForce RTX 40 alimentano i laptop più veloci al mondo per giocatori e creator. Abilitate dall'intelligenza artificiale con le tecnologie Max-Q, questi dispositivi offrono prestazioni impressionanti rimanendo silenziosi, eleganti e con una grande durata della batteria.

Con GeForce NOW Ultimate, è possibile giocare in streaming i propri giochi preferiti sfruttando la potenza di un rig con GeForce RTX 4080 in cloud, fino a una risoluzione 4K e 120 fps. Approfittate degli sconti sui Day Pass: acquista un Day Pass Performance o Ultimate e accedi a tutti i benefici della piattaforma, incluso l'accesso immediato alla libreria cloud di oltre 2000 titoli. I Day Pass sono ideali per chi vuole provare l'esperienza senza sottoscrivere un abbonamento mensile, e sono accessibili su tutti i dispositivi.

Di seguito, le migliori offerte NVIDIA per il Black Friday:

LAPTOP

MSI Cyborg 15 A13VE-602IT, NVIDIA GeForce RTX 4050 : disponibile presso Unieuro.it – al prezzo di 899€

MSI Notebook THIN, NVIDIA GeForce RTX™ 3050 : disponibile presso Euronics.it – al prezzo di 899€

MSI Cyborg 15 A13VE-603IT, NVIDIA GeForce RTX 4050 : disponibile presso Unieuro.it – al prezzo di 999€

MSI Cyborg 15 A13VE-656IT, Nvidia RTX 4050 : disponibile presso Amazon.it – al prezzo di 899€

ACER Notebook gaming NITRO V 15, NVIDIA GeForce RTX 4060 : disponibile presso Euronics.it – al prezzo di 1.099€

MSI Katana 15, NVIDIA RTX 4060 : disponibile presso Amazon.it – al prezzo di 999€

MSI Notebook CYBORG 15, NVIDIA RTX 4060 : disponibile presso Euronics.it – al prezzo di 1.699€

MSI Katana 17, NVIDIA RTX 4070 : disponibile su Amazon.it – al prezzo di 1.299€

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-97CD, NVIDIA GeForce RTX 4070: disponibile presso : disponibile presso Unieuro.it – al prezzo di 1.699€

GPU

Asus GeForce Dual RTX 3060 OC V2 : disponibile su Nexths.it – al prezzo di 269€

PNY GeForce RTX 4060 VERTO Dual Fan : disponibile su Nexths.it – al prezzo di 299€

Asus Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition : disponibile su Nexths.it – al prezzo di 309,90€

PNY GeForce RX 4060 Ti VERTO Dual Fan : disponibile su Nexths.it – al prezzo di 469,90€

PNY GeForce RTX 4070 Super VERTO : disponibile su Nexths.it – al prezzo di 639,90€

Gigabyte GeForce RTX 4070 Super WindForce OC : disponibile su Nexths.it – al Prezzo di 669€

Asus Prime GeForce RTX 4070 Super OC Edition : disponibile su Nexths.it – al prezzo di 679,90€

DESKTOP

AK Rig Pc Gaming Ti Spacco Brohhh, NVIDIA RTX 3050 : disponibile su AKInformatica.it – al prezzo di 899€

AK Rig Pc Gaming Starter, NVIDIA RTX 4060 : disponibile su AKInformatica.it – al prezzo di 1.099€

