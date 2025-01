realme annuncia l'arrivo di C75: il primo impermeabile IP69 del segmento

realme ha annunciato il lancio di realme C75, nato per diventare un nuovo punto di riferimento per la robustezza, l'impermeabilità e la resistenza alla polvere, in arrivo in Italia il 21 gennaio.

Il realme C75 offre una protezione completa, differenziandosi dalla maggior parte dei prodotti sul mercato. Le classificazioni IP66, IP68 e IP69 rappresentano livelli di protezione distinti e complementari e non una semplice progressione: IP66 protegge dai getti d'acqua ad alta pressione, IP68 protegge dall'immersione e IP69 garantisce la resistenza ai getti d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Il livello massimo di resistenza all'acqua e alla polvere si raggiunge solo con tutte e tre le certificazioni.

Questa protezione di qualità è il risultato della tecnologia di impermeabilizzazione all'avanguardia di realme, con tenute in schiuma integrate, una struttura impermeabile progettata ex novo e componenti impermeabili ottimizzati. L'innovativa funzione di espulsione dell'acqua SonicWave ne aumenta ulteriormente la resistenza, rimuovendo rapidamente dall'altoparlante fino al 50% di acqua.





Il nuovo realme C75 è il primo smartphone al mondo ad aver ottenuto il prestigioso certificato Rugged Smartphone di TÜV Rheinland, ulteriormente convalidato dal superamento del test di resistenza agli urti di livello militare SGS (MIL-STD 810H) che ne testimonia ulteriormente l’eccezionale resistenza.

La resistenza del C75 è garantita dall'innovativo ArmorShell Tough Build di realme. Questo sistema di protezione completo combina il vetro e la protezione ArmorShell per una durata senza pari:

Vetro ArmorShell : questo vetro rinforzato, arricchito fino al 35% di borato di litio e alluminio, offre una resistenza agli urti 2,6 volte superiore e una resistenza ai graffi 4 volte superiore rispetto al suo predecessore. Resiste a cadute di 2 metri su cemento e marmo ed è il vetro più resistente nella sua fascia di prezzo e offre un'eccezionale resistenza agli urti e protezione dai graffi. Protezione ArmorShell: dotato del design più robusto e resistente alle cadute nella sua fascia di prezzo, il telefono vanta un assorbimento degli urti e una resistenza alle cadute superiori grazie agli angoli rinforzati, all'imbottitura interna e alla copertura in alluminio ad alta resistenza.







La batteria consente agli utenti di godere del C75 per un tempo di utilizzo prolungato. Con una batteria da 5828 mAh, è il telefono più sottile della sua categoria, con uno spessore di soli 7,99 mm, in grado di garantire un'impressionante autonomia in standby fino a 23 giorni.

Grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 45W, realme C75 garantisce una velocità di ricarica senza precedenti. Una ricarica rapida di 5 minuti fornisce fino a 3 ore di chiamate. In soli 38 minuti lo smartphone si carica fino al 50%, mentre una carica completa è raggiunta in soli 90 minuti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita