ASUS: in arrivo le schede grafiche AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT

ASUS ha annunciato la disponibilità di schede video AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT appartenenti alle famiglie TUF Gaming e Prime, caratterizzate dalla nuova architettura RDNA 4, 16 GB di VRAM, il set di funzionalità HYPR-RX ed una modalità di super resolution che sfrutta l'apprendimento automatico. La tecnologia HYPR-RX di nuova generazione offre prestazioni in gioco ultraveloci, e gli utenti potranno godere di un'immersione di livello superiore tramite l’impiego delle ultime funzionalità AI di AMD, inclusa una migliorata esperienza con il ray tracing. La nuova modalità di super resolution basata sull'apprendimento automatico è compatibile con una selezione di giochi che supportano FidelityFX Super Resolution 3.1, ed è in grado di offrire un incredibile equilibrio tra immagini dettagliate e fluidità dei frame rate. Inoltre, le molteplici uscite DisplayPort 2.1 offrono agli utenti tutta la larghezza di banda necessaria all’impiego con risoluzioni elevate ad alto refresh rate.

Il sistema di raffreddamento composto da un trio di ventole Axial-tech a undici alette è in grado di indirizzare un flusso costante e ad alta pressione attraverso una vasta matrice di lamelle, ottimizzata per la circolazione del flusso d'aria. La tecnologia 0dB consente a queste ventole di fermarsi completamente per un funzionamento silenzioso durante carichi di lavoro leggeri. Le ampie feritoie posizionate sul backplate in alluminio offrono al calore un percorso a camino per che si incanala a sua volta nel flusso d'aria principale creato dalle ventole dello chassis.

Alcuni giocatori preferiscono ottimizzare le loro schede grafiche per raggiungere le prestazioni massime, mentre altri prediligono un funzionamento silenzioso. Un pratico selettore Dual BIOS consente a ciascuno di scegliere tra la “modalità prestazioni” e quella “silenziosa”, il tutto senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo. Per ulteriori opzioni di messa a punto delle prestazioni, monitoraggio hardware e controllo di precisione del comportamento della ventola, gli utenti possono scaricare il software gratuito ASUS GPU Tweak III.

In questa generazione di schede grafiche, ASUS sostituisce l’utilizzo della pasta termica tradizionalmente impiegata per trasferire il calore dalla GPU al dissipatore: le TUF Gaming Radeon RX 9070 XT e RX 9070 dispongono infatti di un pad termico a cambiamento di fase direttamente posizionato sulla GPU. Il pad elettricamente non conduttivo è solido a temperatura ambiente ma si liquefa mentre si riscalda. Così facendo, riempie i microscopici spazi tra la GPU e la base di contatto del dissipatore, garantendo una conduttività termica superiore ed una migliore dispersione del calore, assicurando così prestazioni ottimali anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Inoltre, i pad termici a cambiamento di fase offrono una longevità eccezionale in quanto offrono una durabilità significativamente maggiore rispetto alle paste termiche tradizionali.

Il pad termico a cambiamento di fase per la GPU è solo uno dei molteplici elementi distintivi delle TUF Gaming Radeon RX 9070 XT e RX 9070, che sono progettate per offrire agli utenti prestazioni affidabili nel lungo termine. ASUS rinforza ulteriormente queste schede utilizzando un telaio in metallo che conferisce una maggiore rigidità strutturale e l’utilizzo di un ulteriore supporto, incluso nella confezione, rimedierà quasi completamente al problema delle sollecitazioni sullo slot PCI-e. I cuscinetti a doppia sfera delle ventole ne aumentano ulteriormente le prestazioni rispetto alle soluzioni convenzionali. L’impiego di componenti di grado militare assicura un ulteriore livello di protezione ed il mantenimento delle prestazioni nel tempo, mentre il PCB delle schede è sottoposto ad un ulteriore trattamento per preservare i componenti contro i cortocircuiti causati da umidità, polvere oppure piccoli detriti.

Molti appassionati amano il fatto che le schede grafiche TUF Gaming si caratterizzino per il loro stile sobrio che si adatta facilmente a quasi tutti i componenti sul mercato. Per le TUF Gaming Radeon RX 9070 XT e RX 9070, ASUS ha mantenuto il caratteristico e distintivo stile grafico della serie. Un logo TUF Gaming illuminato posto sull'angolo della scheda offre un tocco di personalizzazione aggiuntiva e supporta il software Aura Sync, così che gli utenti possano coordinare l'illuminazione con il resto del loro setup.

Le varianti Prime di queste schede condividono molte caratteristiche con i modelli TUF. Ad esempio, dispongono di pad termici a cambiamento di fase per la GPU, progettati per un trasferimento di calore ottimale ed una lunga durata. I cuscinetti a doppia sfera delle ventole assicurano prestazioni e durabilità migliorate rispetto ai design convenzionali, mentre il processo di produzione ASUS Auto-Extreme offre precisione e coerenza comprovate. Inoltre, gli appassionati potranno beneficiare della tecnologia 0dB, di un selettore BIOS dual mode e della rigidità strutturale assicurata dall’impiego di una placca protettiva in alluminio.

Le schede grafiche ASUS AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT saranno disponibili a partire dal 6 Marzo presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS

