TCL: in arrivo i nuovi Google TV con modello Gemini

TCL ha annunciato in occasione del CES 2025 che sta approfondendo la sua partnership con Google TV e lancerà nuovi modelli con funzionalità Gemini nel corso dell’anno, promettendo così di trasformare l'intrattenimento domestico grazie a funzioni immersive e intelligenti.

Con il modello Gemini e nuove funzionalità hardware, la prossima generazione di Google TV offrirà un'esperienza di intrattenimento ancora più ricca e migliorerà il modo in cui gli utenti interagiscono con il televisore, che diventerà un hub dinamico per la gestione della smart home.

Per fare un esempio, grazie all’aiuto dei sensori di prossimità e del modello Gemini, presto - all’ingresso degli utenti nella stanza - il televisore passerà dal mostrare immagini d’ambiente a una panoramica di informazioni completamente nuova e personalizzata che include il meteo, i titoli delle ultime notizie e persino i calendari degli impegni familiari.

L'assistente vocale aggiornato con le funzionalità Gemini è in grado di comprendere un linguaggio più naturale e di fornire risposte più complesse, rendendo così maggiormente efficiente il controllo della smart home.

I microfoni a campo lontano integrati in diversi nuovi televisori consentono un controllo vocale “a mani libere” da qualsiasi punto della stanza, senza bisogno di dover utilizzare il telecomando.

I primi Google TV di nuova generazione al mondo saranno disponibili a partire dai prossimi mesi, le funzionalità di Gemini saranno implementate dapprima negli USA e successivamente anche per il mercato europeo, per alcuni modelli di TV selezionati.

“TCL e Google condividono lo stesso spirito pionieristico e l'impegno a migliorare continuamente la user experience”, ha dichiarato Shaoyong Zhang, Senior Vice President of TCL Industries e CEO di TCL Electronics “la prossima pietra miliare della nostra partnership di successo con Google vedrà un altro esempio di come TCL si prefigge di «ispirare la grandezza».”

“Stiamo entrando in una nuova era per quanto riguarda le possibilità offerte dai TV”, ha dichiarato Shalini Govil-Pai, VP e GM di TV Platforms, “Grazie alle scoperte nel campo dell'intelligenza artificiale e alla nostra ampliata partnership con TCL, stiamo sbloccando nuove funzionalità che cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro televisori”.

