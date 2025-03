Sulle AirPods Max arrivano l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza

Il mese prossimo, un nuovo aggiornamento software porterà l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza sulle AirPods Max, per offrire un’esperienza d’ascolto senza pari e prestazioni ancora più incredibili per la produzione musicale.

Con questo aggiornamento, quindi, sulle AirPods Max verrà abilitato l’audio lossless a 24 bit e 48kHz, che conserva tutti i dettagli delle registrazioni originali permettendo di vivere la musica come è stata creata dall’artista in studio. L’audio lossless si estende anche all’audio spaziale personalizzato per offrire un’esperienza immersiva, non compressa e più accurata dal punto di vista sonoro, e con Apple Music sarà possibile ascoltare più di 100 milioni di brani in formato lossless.

L’audio lossless e l’audio a bassissima latenza permettono a chi fa musica di sfruttare al meglio le AirPods Max nell’intero flusso di lavoro professionale con Logic Pro e altre app per la creazione musicale. Usando il cavo USB‑C, le AirPods Max diventeranno le uniche cuffie che permettono sia di creare che di mixare in audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa.1 Grazie all’audio digitale ad alta risoluzione in formato lossless a bassissima latenza, l’artista può registrare e mixare con le AirPods Max senza compromettere la fedeltà del risultato.

Anche gamer e livestreamer potranno trarre vantaggio dall’audio a bassissima latenza, che riduce significativamente il lag e offre prestazioni paragonabili agli altoparlanti integrati su Mac, iPad e iPhone. Grazie all’assenza di ritardo, giochi e livestream sono sempre fluidi e offrono un’esperienza ancora più immersiva.

Prezzi e disponibilità

L’audio lossless e l’audio a bassissima latenza saranno disponibili in aprile per le AirPods Max con USB‑C come parte di un aggiornamento firmware gratuito con iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4.

Le AirPods Max sono attualmente disponibili al prezzo di €579 in cinque colori (mezzanotte, galassia, blu, viola e arancione) su apple.com/it/store, nell’app Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il cavo audio da USB‑C a jack cuffie da 3,5 mm è disponibile da oggi al prezzo di €45 su apple.com/it/store, nell’app Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita