Sony, in arrivo gli auricolari true wireless con eliminazione del rumore WF-C710N

Sony ha annunciato il lancio degli auricolari true wireless WF-C710N, con tecnologia di eliminazione del rumore targata Sony, batteria a lunga durata e una migliore qualità delle chiamate. ​

Grazie al doppio microfono per la rilevazione dei rumori ambientali, gli auricolari WF-C710N offrono una funzione di eliminazione del rumore ottimizzata rispetto al modello precedente. La tecnologia Dual Noise Sensor si avvale di due microfoni per filtrare i suoni esterni e garantire così un ascolto musicale senza distrazioni. ​

​I nuovi auricolari hanno anche la modalità Ambient Sound, che capta i suoni circostanti per regalare un’esperienza di ascolto più naturale e connessa con l’ambiente. La app Sony | Sound Connect consente poi di regolare il suono ambientale su 20 livelli o di attivare la modalità Voice Passthrough, per conversare senza doversi togliere gli auricolari.

​La funzione smart Adaptive Sound Control, invece, riconosce la posizione dell’utente e l’attività in corso per poi regolare le impostazioni relative ai suoni ambientali e garantire così condizioni di ascolto ottimali. La funzione è persino in grado di distinguere i luoghi frequentati più spesso, come casa, ufficio o palestra, e personalizzare le modalità audio in base alla situazione.







Studiati per garantire il massimo comfort per tutta la giornata, gli auricolari WF-C710N offrono fino a 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica completamente carica1,2. E, con la funzione di ricarica rapida, bastano 5 minuti di ricarica per ottenere altri 60 minuti di utilizzo. Le chiamate risultano cristalline, anche in ambienti rumorosi, grazie a un sistema di rilevamento vocale in grado di eliminare i rumori ambientali e assicurare voci sempre nitide. Il sistema è stato sviluppato tramite machine learning basato su AI, utilizzando oltre 500 milioni di campioni di voci. La tecnologia Precise Voice Pickup ottimizza il controllo dei microfoni interni ed esterni, garantendo conversazioni sempre chiare e senza interferenze, indipendentemente dal rumore di fondo.

L’esclusivo driver da 5 mm sviluppato da Sony, abbinato al sistema Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) e a una calibrazione del suono ben bilanciata, assicura bassi potenti e voci nitide, offrendo un’esperienza sonora di alto livello con qualsiasi genere musicale. Con la funzione EQ Custom dell’app Sony│Sound Connect, inoltre, è possibile personalizzare l’audio in base alle proprie preferenze.

Con un design elegante e compatto, gli auricolari WF-C710N sono disponibili in quattro colori: oltre alla tonalità Glass Blue, un’inedita colorazione trasparente, la palette cromatica propone il rosa, il bianco e il nero per soddisfare ogni gusto e stile personale.

