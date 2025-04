TCL: il TV da 115” con simulatore arriva al MediaWorld Tech Village di Milano Certosa

TCL ha annunciato un'iniziativa speciale pensata per gli appassionati di gaming e tecnologia. Fino al 14 aprile, presso il MediaWorld Tech Village di Milano Certosa, il pubblico potrà vivere un’esperienza adrenalinica senza precedenti: un autentico giro in pista grazie al rivoluzionario TV TCL da 115’’, abbinato a un avanzato simulatore racing di ultima generazione.

A dominare la scena sarà il 115” di TCL, il più grande TV QD-Mini LED al mondo, pensato per chi cerca un intrattenimento davvero spettacolare. Le sue prestazioni visive elevano l’esperienza a un livello superiore: luminosità di picco 5000nit e tecnologia Mini LED con oltre 20.000 aree di local dimming per un controllo estremamente preciso della luce e un contrasto dinamico eccezionale che valorizza ogni dettaglio, dai neri più profondi alle luci più intense. A completare il tutto, il pannello Quantum Dot Pro assicura colori vividi e realistici, mentre il processore AiPQ PRO ottimizza ogni fotogramma in tempo reale per immagini sempre nitide, fluide e coinvolgenti.

Ma il vero punto di forza è l’integrazione con il simulatore racing, che trasforma la visione in un’esperienza interattiva a 360 gradi. La maestosità dello schermo da 2,5 metri, unita a un avanzato sistema di guida ultra-realistico, permette agli utenti di calarsi nei panni di un vero pilota: sedersi al volante, affrontare curve e rettilinei, circondati da immagini mozzafiato e un audio immersivo tridimensionale, grazie al sistema firmato Onkyo da 6.2.2 canali con Dolby Atmos.

L’intento non è semplicemente quello di esporre un televisore, ma di trasformare la visione in un’esperienza attiva, in cui gli appassionati possano immergersi completamente nel gioco, vivere ogni curva e sorpasso come se fossero realmente in pista. Un connubio perfetto tra potenza tecnologica ed emozione pura, capace di coinvolgere i sensi e rendere ogni istante memorabile.

