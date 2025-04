Strong presenta una gamma di mini proiettori per vivere ovunque un’esperienza di intrattenimento immersivo

Strong ha presentato una gamma di tre mini proiettori per una perfetta combinazione fra esperienza visiva e praticità. Ideali per essere portati comodamente in vacanza o a casa di amici, possono essere usati tra le mura di casa e anche per una presentazione di lavoro. Unendo prestazioni, portabilità e versatilità, questi tre dispositivi dal costo e dalle dimensioni contenuti permettono di godersi ovunque l’intrattenimento di uno schermo home theatre.

L’offerta Strong comprende i modelli:

MIRA 1

Dalle linee squadrate in color verde pino, questo micro proiettore dalle piccole dimensioni (21,4 x 18,4 x 16,4 cm) e dal peso di soli 2,5 kg, offre immagini nitide e vibranti grazie alla risoluzione Full HD 1080p e luminosità di 300 ANSI Lumen. Il rapporto di contrasto di 1500:1 e 16 milioni di colori garantiscono una riproduzione delle tonalità profonda e precisa, mentre la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale regolano istantaneamente l'immagine per una proiezione sempre perfettamente inquadrata.

Inoltre il MIRA 1, integrando Google Tv, permette l'accesso alle piattaforme di streaming più diffuse come Netflix, YouTube e Prime Video e a tutta la vastissima gamma di applicazioni di Google Play Store. Questo prodotto è inoltre dotato di Wi-Fi dual-band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 5.0 per una connessione wireless fluida con cuffie, controller di gioco, tastiere e di altri accessori o dispositivi. E grazie alla tecnologia Google Cast, è possibile proiettare facilmente contenuti da smartphone, tablet o laptop.

Le dimensioni di visione regolabili (da 40 a 150 pollici) come la distanza di proiezione (da 1,1 m a 4,6 m), lo rendono utilizzabile in varie tipologie di ambiente e dimensioni di spazio. Due doppi altoparlanti stereo integrati da 5 Watt contribuiscono a rendere la visione più immersiva, oltre a non rendere obbligatoriamente necessario l’ausilio di casse esterne. Infine questo mini videoproiettore Strong è dotato di una lampada a LED di lunga durata, stimata fino a 30 mila ore.





Q1

Il mini videoproiettore Q1 dalla forma cilindrica e dimensioni compatte (15 x 14x 9,7 cm - peso di 0,8 kg), offre immagini nitide e dettagliate grazie a una risoluzione nativa di 1280x720p e a una luminosità di 180 ANSI Lumen. La tecnologia a riflessione diffusa fornisce una luce morbida e uniforme, riducendo l'affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di visione.

Le interfacce HDMI, AV, USB e l’uscita audio rendono il Q1 facilmente collegabile a TV Box, Stick TV, PC, tablet, altoparlanti esterni, smartphone Android, etc. Offre una dimensione di proiezione da 35 a 120 pollici a secondo della distanza, regolabile da 0,85 a 2,9 metri. Completano questo modello due altoparlanti da 3 Watt.





N1

Questo videoproiettore Strong si distingue per le dimensioni veramente mini (15,5 x 11,6 x 6 cm) e per il peso di neanche mezzo Kg. Può essere quindi trasportato con estrema facilità per godersi film, video, sport e giochi in qualsiasi occasione. La risoluzione HD offre un'immagine nitida con un contrasto di 1000:1, una profondità del colore a 16 M e una luminosità di 120 ANSI Lumen. Nonostante l’ingombro tascabile, il formato di proiezione dell’N1 può arrivare a 200 pollici e la ricca dotazione di interfacce: HDMI, USB, ingresso AV, uscita audio consentono di collegarlo a qualsiasi dispositivo o accessorio.

