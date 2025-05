La serie HONOR 400 debutta con la funzione AI Image to Video

Il 22 maggio 2025 arriverà in Italia la nuova serie HONOR 400 che introdurrà la rivoluzionaria funzione AI Image to Video sviluppata con la tecnologia di Google Cloud, un significativo passo avanti nell’ambito della creazione di contenuti di imaging mobile.

AI Image to Video consentirà agli utenti di generare video coinvolgenti a partire dalle immagini. Infatti, sarà possibile trasformare le immagini statiche – come foto reali o di opere create con l’intelligenza artificiale, ma anche vecchie foto a cui si è affezionati – in brevi video di 5 secondi, perfetti per essere condivisi sui social media sia per gli utenti Android che iOS.

La funzione AI Image to Video è una componente chiave delle capacità di imaging AI di HONOR e consente agli utenti di generare video all'interno della propria galleria fotografica locale, eliminando il ricorso ad applicazioni di terze parti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita