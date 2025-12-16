Amazon.it: il servizio di consegna della spesa in giornata con Sole365 disponibile in ulteriori comuni della Campania

I clienti Amazon delleprovince di Avellino e Casertae dinuovi comuni delle province di Napoli e Salernopotranno ora scoprire e acquistare tutto il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno del store Sole365 suamazon.it/sole365, già disponibile dallo scorso 5 novembre a Napoli, Salerno e aree limitrofe.

L’assortimento diSole365, insegna del Gruppo Megamark, socio di riferimento del Gruppo Selex per la Campania, comprendeoltre diecimila prodottie offre la possibilità di effettuare unaspesa online completa: dai freschi alla cura della casa. Tra le categorie disponibili figuranoprodotti a marchio Selex,frutta e verdura,carne,pescee frutti di mare freschi, oltre aprodotti senza glutine, senza lattosio e vegani. Non mancanoarticoli per la colazione,birre e alcolici, così come proposte dedicate almondo dell’infanzia, aglianimali domesticie allacura della casa. Il forte legame con il territorio in cui opera Sole365 lo si ritrova anche nell’ampio assortimento di prodotti regionali di qualità.

Il nuovo servizio con Sole365 espande ulteriormente l'offerta per la spesa quotidiana su Amazon dei clienti italiani, che oggi possono acquistare prodotti freschi in modo rapido e conveniente nelle città di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino, Bologna e aree limitrofesu Amazon Fresh, e nelle città di Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe. I clienti di tutta Italia possono inoltre trovare su Amazon.it un’ampia selezione di prodotti per la spesa e per tutti i giorni a prezzi convenienti.

Grazie alla collaborazione con Sole365, da oggi i clienti Amazon residenti nei codici postali coperti dal servizionelle province di Napoli, Salerno, Avellino e Casertapossono ricevere comodamente la propria spesa in giornata (per ordini effettuati entro le due ore precedenti alla fascia di consegna), dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica a seconda del codice postale di riferimento. L’ordine minimo è di 30€ e i clienti possono scegliere l’orario desiderato infinestre di consegna di 2 ore(senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 120€ e con un costo di 5€ per ordini tra 30€ e 119.99€). È inoltre possibile pianificare le consegne fino a otto giorni in anticipo.

Il servizio di consegna della spesa con Sole365 è disponibile per tutti i clienti residenti nelle aree coperte, inclusi coloro non iscritti a Prime. In occasione del lancio, sarà possibile usufruire di una offerta dedicata: 10€ di sconto a fronte di una spesa minima di 100€ per i nuovi clienti. Per verificare i termini e condizioni dell’offerta e per maggiori informazioni sul servizio e sulla copertura nel CAP di interesse, visitaamazon.it/Sole365.