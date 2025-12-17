Rainbow acquisisce Geronimo Stilton

Rainbow ha annunciato l’acquisizione della proprietà intellettuale diGeronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi venticinque anni, diventato un vero e propriofenomeno editoriale e culturale di dimensioni globali. L’operazione prevede l’acquisto dei diritti mediante la compravendita delle quote dellaInternational Characters S.r.l., la cui proprietaria è Elisabetta Dami, e delle quote della Pietro Marietti S.r.l., la cui proprietà è di Pietro Marietti.

Nato da un’idea diElisabetta Dami, il celebre topo giornalista è diventato nel tempo un simbolo della letteratura per ragazzi eun punto di riferimento per milioni di giovani lettori, grazie a storie autentiche, umoristiche, positive e inclusive, dal forte valore educativo e attente ai temi sociali. I libri sono pubblicati in Italia da Piemme, tradotti in oltre 50 lingue e hannovenduto più di 190 milioni di copie nel mondo, che abbracciano generi e tematiche diverse. Accanto alla serie principale si è sviluppato un vero e proprio universo narrativo che comprende anche leTea Sisters, estensione del mondo di Geronimo che ha dato vita a nuove linee editoriali, in particolare quelle firmate da Tea Stilton, sua sorella.

La forza del personaggio risiede nella sua capacità di far immedesimare i giovani lettori in storie che nascono dalla vita reale, accompagnandoli alla scoperta del mondo con uno sguardo autentico, rassicurante e sempre positivo.Geronimo Stilton è percepito come un “amico” autorevole che non impone comportamenti, ma consiglia: unportatore di valori universali che incoraggia osservazione, esplorazione e apprendimento. Questa profonda connotazione educativa ne ha consolidato il ruolo come riferimento affidabile in iniziative rivolte ai ragazzi e alla promozione della lettura, supportate anche da numerose partnership istituzionali.

Parallelamente, il brand gode di unapopolarità internazionale straordinaria, che nel tempo ha dato vita a unacommunity globale di lettori, attratta da un personaggio classico ma capace di rinnovarsi costantemente e di restare sempre al passo con i tempi attraverso storie coinvolgenti e ricche di significato.

“I libri di Geronimo Stilton hanno contribuito a formare l’immaginario di milioni di bambini, in Italia e nel mondo”, dichiaraIginio Straffi, fondatore di Rainbow.“Accogliere questo personaggio nella nostra famiglia è un grande onore e una grande responsabilità: crediamo nella forza dei suoi valori e nella sua capacità di continuare a ispirare giovani lettori. Il nostro impegno sarà quello di accompagnarlo in un percorso di crescita capace di espandersi su nuovi media e nuove forme espressive, rimanendo fedeli allo spirito che lo ha reso unico”.

“Sono felice che Geronimo entri nella prestigiosa famiglia Rainbow! Sono certa che continuerà a guidare i suoi amati lettori alla scoperta del mondo ricordando l'importanza della curiosità, dell'amicizia, della gentilezza e della fantasia!”le parole diElisabetta Dami, creatrice del personaggio. “Perchè la vita con le sue infinite avventure è il viaggio più entusiasmante che possiamo fare insieme... insieme! Geronimo sarà sempre per i ragazzi un compagno fedele, leale e allegro... Viva l’amicizia, viva la gentilezza, viva la felicità!”.