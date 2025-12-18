Apple annuncia cambiamenti in iOS in Giappone

Le modifiche includono nuove opzioni per chi sviluppa per distribuire le app ed elaborare i pagamenti, e nuove protezioni per ridurre i rischi per la privacy e la sicurezza creati dall’MSCA.
Pubblicato il: 19/12/2025
Apple ha annunciato cambiamenti per iOS che interesseranno le app in Giappone per conformarsi al Mobile Software Competition Act (MSCA). Queste modifiche offrono a chi sviluppa nuove opzioni per la distribuzione delle app su marketplace di app alternativi e l’elaborazione dei pagamenti in app di beni e servizi digitali al di fuori del sistema di acquisti in-app di Apple. Con le nuove norme dell’MSCA, infatti, sviluppatori e sviluppatrici avranno anche la possibilità di distribuire le proprie app per iOS su marketplace di app alternativi, diversi dall’App Store. Questi marketplace di app alternativi dovranno essere autorizzati da Apple e rispettare i requisiti vigenti per tutelare utenti e developer. Tuttavia, le app scaricate al di fuori dell’App Store non saranno soggette alle medesime procedure di controllo offerte da Apple tramite App Review, introducendo nuovi rischi legati ad app potenzialmente ingannevoli, fraudolente o manipolative, o esponendo gli utenti a contenuti illeciti, inappropriati o dannosi non consentiti sull’App Store.
Per ridurre alcuni di questi nuovi rischi, Apple introdurrà una valutazione di base (processo di notarizzazione) per tutte le app per iOS concentrandosi sulle funzioni base e sulla protezione degli utenti da gravi minacce. Il processo di notarizzazione prevede una combinazione di controlli automatici e di revisioni condotte da persone fisiche, e aiuta ad assicurare che le app funzionino come previsto e non contengano malware, virus e altre minacce per la sicurezza. Tuttavia, il processo di notarizzazione è meno completo della procedura di App Review applicata a tutte le app presenti sull’App Store.
Gli sviluppatori e le sviluppatrici che vogliono avere più informazioni su queste nuove funzioni possono consultare lapagina Apple Developer Supporte possono integrarle nelle loro app con la versione iOS 26.2.
Con la release di iOS 26.2, oltre a opzioni alternative per la distribuzione delle app e la gestione dei pagamenti, Apple ha introdotto ulteriori strumenti di controllo e possibilità di scelta per gli utenti giapponesi, tra cui:
Attraverso questi controlli, gli utenti possono rivedere e modificare le proprie scelte in qualsiasi momento nelle Impostazioni. Per chi sviluppa, Apple condivide strumenti oltre alle nuove opzioni per la distribuzione alternativa e i pagamenti in app, tra cui: