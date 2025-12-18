Apple annuncia cambiamenti in iOS in Giappone

Apple ha annunciato cambiamenti per iOS che interesseranno le app in Giappone per conformarsi al Mobile Software Competition Act (MSCA). Queste modifiche offrono a chi sviluppa nuove opzioni per la distribuzione delle app su marketplace di app alternativi e l’elaborazione dei pagamenti in app di beni e servizi digitali al di fuori del sistema di acquisti in-app di Apple. Con le nuove norme dell’MSCA, infatti, sviluppatori e sviluppatrici avranno anche la possibilità di distribuire le proprie app per iOS su marketplace di app alternativi, diversi dall’App Store. Questi marketplace di app alternativi dovranno essere autorizzati da Apple e rispettare i requisiti vigenti per tutelare utenti e developer. Tuttavia, le app scaricate al di fuori dell’App Store non saranno soggette alle medesime procedure di controllo offerte da Apple tramite App Review, introducendo nuovi rischi legati ad app potenzialmente ingannevoli, fraudolente o manipolative, o esponendo gli utenti a contenuti illeciti, inappropriati o dannosi non consentiti sull’App Store.

Per ridurre alcuni di questi nuovi rischi, Apple introdurrà una valutazione di base (processo di notarizzazione) per tutte le app per iOS concentrandosi sulle funzioni base e sulla protezione degli utenti da gravi minacce. Il processo di notarizzazione prevede una combinazione di controlli automatici e di revisioni condotte da persone fisiche, e aiuta ad assicurare che le app funzionino come previsto e non contengano malware, virus e altre minacce per la sicurezza. Tuttavia, il processo di notarizzazione è meno completo della procedura di App Review applicata a tutte le app presenti sull’App Store.

Gli sviluppatori e le sviluppatrici che vogliono avere più informazioni su queste nuove funzioni possono consultare lapagina Apple Developer Supporte possono integrarle nelle loro app con la versione iOS 26.2.

Con la release di iOS 26.2, oltre a opzioni alternative per la distribuzione delle app e la gestione dei pagamenti, Apple ha introdotto ulteriori strumenti di controllo e possibilità di scelta per gli utenti giapponesi, tra cui:

Unaschermata per la scelta del browsere un’esperienza di scelta del motore di ricerca, che offrono agli utenti in Giappone nuovi modi per scegliere il browser e il motore di ricerca preferiti.

Controlli predefinitiper app di navigazione e marketplace di app.

Attraverso questi controlli, gli utenti possono rivedere e modificare le proprie scelte in qualsiasi momento nelle Impostazioni. Per chi sviluppa, Apple condivide strumenti oltre alle nuove opzioni per la distribuzione alternativa e i pagamenti in app, tra cui:

Nuove opzioni che consentono a chi sviluppa browser di utilizzaremotori di browser alternatividiversi da WebKit, con rigorosi requisiti di sicurezza e privacy.

Una nuova API che permette a chi sviluppaapp conversazionali basate sulla vocedi offrire agli utenti la possibilità di avviare l’app con il tasto laterale di iPhone.

Una procedura per richiedere l’interoperabilità con le tecnologie principali di iPhone e iOS.