Apple: per le Feste, il mondo di Sneaky Sasquatch diventa ancora più ricco

Quattro nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade a gennaio, inclusi Cozy Caravan e Sago Mini Jinja’s Garden.

Pubblicato il: 31/12/2025

Per le Feste, chi ha un abbonamento Apple Arcade potrà immergersi ancora più a fondo nel mondo dell’acclamato gioco Sneaky Sasquatch. Grande successo sin dal suo debutto nel 2019, Sneaky Sasquatch continua a deliziare il pubblico con contenuti sempre nuovi, compresa una recente espansione dedicata all’agricoltura. E il 16 dicembre, con il nuovo aggiornamento Harvest to Harbor, arriveranno ancora più avventure agricole, fra cui la possibilità di coltivare e raccogliere funghi, oltre ad un dinamico mercato di prodotti agricoli. I giocatori e le giocatrici dovranno tenere d’occhio i prezzi e vendere il frutto del raccolto al momento giusto per ottenere il massimo profitto, proprio come farebbe ogni Sasquatch con un buon fiuto per gli affari.

Non solo: in alcuni Apple Store, i fan e le fan del gioco potranno anche avvistare Sasquatch nel corso di una sessione Today at Apple o partecipare ad un dance party sul grande schermo. Le famiglie possono iscriversi a una sessione In famiglia: Disegna con Sneaky Sasquatch per divertirsi in modo creativo. Bambine e bambini aiuteranno Sasquatch a creare la scena di una festa usando gli strumenti di disegno su iPad decorando e personalizzando il suo costume con gli sticker, e facendolo impareranno nuove tecniche di arte digitale. Questa sessione si terrà ogni fine settimana fino al 6 gennaio. Nello stesso periodo sarà anche possibile provare il gioco nell’area dello Store dedicata ad Apple Arcade.

Ma le sorprese per gli abbonati e le abbonate ad Apple Arcade non finiscono qui. Questo mese, sulla piattaforma sono arrivati titoli di successo come SpongeBob: Assalto al Patty 2PowerWash SimulatorCult of the Lamb Arcade EditionSubway Surfers+ e NARUTO: Ultimate Ninja STORM+. E l’8 gennaio il servizio lancerà quattro nuovi giochi per dare il benvenuto al nuovo anno: Cozy CaravanSago Mini Jinja’s GardenTrue Skate+ e Potion Punch 2+.



