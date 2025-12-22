Mastercard e Dolomiti Superski lanciano il guanto da sci per i pagamenti digitali

Mastercard e Dolomiti Superski hanno annunciato una partnership strategica volta adaccelerare la digitalizzazione del sistema montagna. L’obiettivo è uniretecnologia, innovazione e passioneper offrireesperienze autentiche e fluidea tutti gli amanti degli sport invernali, valorizzando quei momentiPricelessche rendono unica la vita in alta quota.

In questo contesto, l’accordo tra i due player nasce con l’obiettivo disemplificare e rendere più sicuri i pagamenti in tutti i luoghi di acquisto dell’area Dolomiti Superski, sia nei punti vendita fisici sia online. Grazie aipagamenti contactlessl’acquisto dello skipass, ma anche tutti gli altri acquisti sul territorio, nei negozi, nei rifugi e alle casse degli impianti, è più semplice e sicuro. L’acquisto dello skipass online sarà inoltre ancora più sicuro e semplice grazie allatokenizzazioneresa possibile dalla soluzioneMastercard Click to Payche, attraverso un solo click, rende gli acquisti online immediati, sicuri e sempre accessibili da qualsiasi dispositivo.

Inoltre è stato annunciato il lancio dell'innovativo guanto tecnologicosviluppato in collaborazione con SHRED., miPAGO e Mestel, e basato sulla tecnologia Novalink.

Al cuore del sistema c'èmiPAGO, la tecnologia che trasforma il guanto da sci in uno strumento di pagamento contactless. Dentro il guanto risiede un chipsicuro basato sutoken EMV Mastercardche genera un token crittografato, permettendo di pagare in modo protetto. Per l'utente, il guanto funziona esattamente come una carta, ma senza la necessità di estrarre nulla dalle tasche.

Per l’attivazione, servirà semplicemente scaricare l'app miPAGO, avvicinare il guanto allo smartphone e collegare la propria carta al guanto tramite il wallet. Il dispositivo è stato ideato per funzionaresenza batteria in qualsiasi condizione, unendo innovazione, sicurezza e praticità in un unico gesto. Il guanto funzionaovunque sia presente unPOS, ma la vera praticità emerge nei momenti che contano: pagare lo skipass alle casse, accedere allo ski-bus, ordinare un drink all'après-ski senza compromessi, saldare il conto al rifugio in mezzo all'attrezzatura, acquistare snack o caffè al volo agli impianti.