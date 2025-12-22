OpenAI lancia GPT-5.2-Codex, il suo modello di coding agentico più avanzato

GPT-5.2-Codex è ottimizzato per attività ingegneristiche complesse e di lunga durata, dove l’affidabilità nel tempo è fondamentale – come navigare grandi repository, effettuare il refactoring del codice, gestire migrazioni, creare e rivedere pull request.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 22/12/2025
OpenAI ha lanciato GPT-5.2-Codex, una versione di GPT-5.2 ottimizzata per Codex e l’agente di programmazione di OpenAI che funziona ovunque gli sviluppatori creino. GPT-5.2-Codex è il modello di coding agentico più avanzato realizzato fino ad ora.
L’utilizzo di Codex è aumentato di oltre 20 volte dal lancio di GPT-5-Codex ad agosto e clienti come Cisco, Ramp, Virgin Atlantic, Vanta, Duolingo e Gap stanno usando l’agente per accelerare i propri team di ingegneria.
All’interno di OpenAI, quasi tutti i codici vengono realizzati dagli sviluppatori utilizzando Codex, e Codex è stato anche il motore trainante dietro i recenti nuovi lanci, come Aardvark, Atlas e l’app Android di Sora.
Ecco le informazioni chiave da sapere sul nuovo modello:
GPT-5.2-Codex segna un nuovo traguardo dell’ingegneria del software nel mondo reale.
Il modello è abbinato a misure di sicurezza più solide, pensate per stare al passo con l’evoluzione della cybersecurity.
GPT-5.2-Codex è disponibile su tutte le interfacce Codex quando si accede con ChatGPT, mentre l’accesso tramite API sarà disponibile nelle prossime settimane.