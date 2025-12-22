Google è il nuovo Official AI and Smartphone Partner del Napoli

Il Napoli calcio ha annunciato un nuovo accordo di partnership conGoogle:Google GeminieGoogle PixelsarannoOfficial AI and Smartphone Partnerdel Club per la stagione 2025/2026.

Google Pixel è la linea di dispositivi hardware (smartphone, tablet, orologi) approdata anche in Italia da diversi anni e Google Gemini è l’intelligenza artificiale dell’azienda tech.

Attraverso l’utilizzo degli smartphone Google Pixel e delle potenzialità dell’intelligenza artificiale di Google Gemini, SSC Napoli svilupperà format originali pensati per raccontare il mondo partenopeo da nuove prospettive e accogliere l’inventiva dei tifosi.

La collaborazione conferma l’impegno di SSC Napoli nel percorso di innovazione e sperimentazione digitale, rafforzando il dialogo con i propri fan e aprendo a nuove forme di espressione e coinvolgimento.

Tommaso Bianchini,Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli, ha dichiarato:“Per noi è un privilegio avviare una partnership con Google incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Napoli è diventato negli anni un punto di riferimento per attivazioni innovative insieme a brand iconici e globali, e questo accordo rafforza ulteriormente il valore della nostra rete di partner internazionali. La collaborazione si focalizza sul coinvolgimento della nostra fanbase globale, con l’obiettivo di entrare in contatto in modo sempre più diretto e autentico grazie alle tecnologie di Google”.