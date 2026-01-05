Al CES 2026, LG svelerà il nuovo robot per la casa

LGpresenterà per la prima volta alCES 2026, che si terrà a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio, il nuovo robot domesticoLG CLOiD, progettato per svolgere un’ampia gamma di lavori domestici e contribuire a rendere più semplice ed efficiente la gestione quotidiana della casa.

LG CLOiD incarna infatti la vision “Zero Labor Home, Makes Quality Time” vale a dire una visione in cui la tecnologia è in grado di ridurre significativamente il carico delle faccende domestiche quotidiane, consentendo alle persone di dedicarsi alle attività che amano di più. LG CLOiD rappresenta quindi un passo importante verso l’obiettivo di lungo termine di LG di liberare le persone dalle attività domestiche più lunghe e complesse.

Con un design versatile, LG CLOiD è progettato per svolgere un’ampia varietà di compiti all’interno della casa. I suoi due bracci articolati motorizzati possono eseguire una vasta gamma di movimenti simili a quelli naturali anche grazie alle cinque dita che consentono a CLOiD di eseguire compiti che richiedono un controllo motorio preciso.

Il “cervello” di LG CLOiD è il processore dotato di Intelligenza Artificiale Affectionate che, sfruttando anche schermo, altoparlante, videocamera e una serie di sensori, lo rende in grado di comunicare in maniera naturale ed espressiva e di navigare in modo intelligente.

LG CLOiD può infatti percepire l’ambiente circostante, interagire in modo intuitivo e perfezionare le proprie risposte nel tempo attraverso interazioni ripetute in modo da offrire un supporto personalizzato in base alle proprie esigenze.

LG considera la robotica un motore chiave per la crescita futura e sta dunque intensificando gli investimenti in questo settore. In quest’ottica, ha istituito l’HS Robotics Lab all’interno della divisione Home Appliance Solution così da rafforzare ulteriormente le proprie competenze in quest’ambito e la competitività dei prodotti. Parallelamente, sta

portando avanti iniziative congiunte di partnership strategiche e ricerca con aziende leader nel settore della robotica in Corea e in tutto il mondo.

I visitatori del CES 2026 potranno scoprire tutte le novità di LG CLOiD nello stand di LG (#15004) presso il Las Vegas Convention Center dal 6 al 9 gennaio.