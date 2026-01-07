▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Apple Fitness+ lancia nuovi modi per inizare il 2026 rimanendo attivi e motivati

Fitness+ offre una nuova entusiasmante serie di programmi, allenamenti “Artista in primo piano” ed episodi Passeggiamo per aiutare l’utente a raggiungere i propri obiettivi.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 07/01/2026

Digital Life

Questo mese, Apple Fitness+, il servizio di fitness e benessere di Apple, si arricchisce di nuovi programmi pensati per condurre una vita più attiva.

Apple Watch stimola ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo a muoversi di più, offrendo anche informazioni utili su allenamenti, attività fisica e salute. Una nuova analisi dei dati dell’Apple Heart and Movement Study ha rilevato che le persone che usano Apple Watch aumentano in modo costante i livelli di attività fisica a gennaio e li mantengono tali per tutto il nuovo anno. Come ulteriore incentivo motivazionale, chi usa Apple Watch può guadagnare una medaglia in edizione limitata “Benvenuto nuovo anno” e partecipare alla sfida “Quit Quitting” in Strava nel mese di gennaio.

Apple Fitness+ inoltr introduce quattro nuovi programmi di allenamento con piani settimanali che aiuteranno l’utente a raggiungere i propri obiettivi senza doversi interrogare su come strutturare le varie sessioni. La serie “Artista in primo piano” offre nuovi allenamenti con playlist complete che includono brani di KAROL G e Bad Bunny, la superstar dell’Halftime Show del Super Bowl LX di Apple Music. E questa stagione di “Passeggiamo” propone nuovi episodi con le voci di Penn Badgley, Mel B e Michelle Monaghan.



