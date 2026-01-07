▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Speediance presenta l’evoluzione del suo ecosistema di smart fitness al CES 2026

Speediance presenta due prodotti al CES 2026, tra cui Gym Nano, un sistema compatto di allenamento con cavi motorizzati, e Speediance Strap, un prototipo indossabile che esplora decisioni su salute e allenamento basate sui dati.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/01/2026

Digital Life

Speediance torna al CES 2026 per il secondo anno consecutivo, presentando una visione ampliata dell’allenamento smart e del benessere, alimentata da hardware connesso, modalità di allenamento versatili e insight basati sull’intelligenza artificiale. La presenza dell’azienda sottolinea la sua evoluzione strategica: da dispositivi fitness standalone a un approccio integrato e sistemico orientato all’ottimizzazione della salute a lungo termine.

Al CES 2026, Speediance presenta due prodotti orientati al futuro accanto al suo ecosistema consolidato:

  • Gym Nano: un sistema compatto di allenamento con cavi motorizzati, progettato per allenamenti di forza ad alte prestazioni in ambienti flessibili e mobili

  • Speediance Strap: un innovativo prototipo indossabile che esplora come i dati fisiologici e comportamentali continui possano supportare raccomandazioni personalizzate su salute e allenamento nel corso della vita quotidiana

Questi prototipi completano gli attuali prodotti di punta di Speediance, tra cui Gym Monster 2, la palestra domestica smart all-in-one, e VeloNix, la bici indoor connessa, dimostrando l’impegno del brand nell’espandere le proprie capacità su diverse piattaforme hardware e modelli di interazione con l’utente.

Speediance continua ad ampliare la propria offerta di allenamento attraverso innovazioni software e accessori strategici. Gym Monster 2 ora integra funzionalità di Pilates grazie al Speediance Pilates Set, portando allenamenti funzionali, a basso impatto e focalizzati sulla mobilità direttamente nelle case degli utenti, in un formato snello che completa le capacità esistenti di forza e cardio.

Al centro dell’espansione dell’ecosistema si trova Wellness+, la piattaforma di guida alla salute basata sull’intelligenza artificiale di Speediance, che funge da fondamento intelligente dell’esperienza fitness connessa. Trasformando dati complessi in insight chiari e attuabili, Wellness+ consente agli utenti di prendere decisioni informate su allenamento, recupero e abitudini quotidiane di benessere, promuovendo al contempo costanza e progressi sostenibili.



