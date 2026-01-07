Speediance presenta l’evoluzione del suo ecosistema di smart fitness al CES 2026

Speediance torna al CES 2026 per il secondo anno consecutivo, presentando una visione ampliata dell’allenamento smart e del benessere, alimentata da hardware connesso, modalità di allenamento versatili e insight basati sull’intelligenza artificiale. La presenza dell’azienda sottolinea la sua evoluzione strategica: da dispositivi fitness standalone a un approccio integrato e sistemico orientato all’ottimizzazione della salute a lungo termine.

Al CES 2026, Speediance presenta due prodotti orientati al futuro accanto al suo ecosistema consolidato:

Gym Nano : un sistema compatto di allenamento con cavi motorizzati, progettato per allenamenti di forza ad alte prestazioni in ambienti flessibili e mobili

Speediance Strap: un innovativo prototipo indossabile che esplora come i dati fisiologici e comportamentali continui possano supportare raccomandazioni personalizzate su salute e allenamento nel corso della vita quotidiana

Questi prototipi completano gli attuali prodotti di punta di Speediance, tra cui Gym Monster 2, la palestra domestica smart all-in-one, e VeloNix, la bici indoor connessa, dimostrando l’impegno del brand nell’espandere le proprie capacità su diverse piattaforme hardware e modelli di interazione con l’utente.

Speediance continua ad ampliare la propria offerta di allenamento attraverso innovazioni software e accessori strategici. Gym Monster 2 ora integra funzionalità di Pilates grazie al Speediance Pilates Set, portando allenamenti funzionali, a basso impatto e focalizzati sulla mobilità direttamente nelle case degli utenti, in un formato snello che completa le capacità esistenti di forza e cardio.

Al centro dell’espansione dell’ecosistema si trova Wellness+, la piattaforma di guida alla salute basata sull’intelligenza artificiale di Speediance, che funge da fondamento intelligente dell’esperienza fitness connessa. Trasformando dati complessi in insight chiari e attuabili, Wellness+ consente agli utenti di prendere decisioni informate su allenamento, recupero e abitudini quotidiane di benessere, promuovendo al contempo costanza e progressi sostenibili.