Agcom: valore medio della velocità in download in Italia è 269 Mbps e 54 Mbps in upload

A Roma la velocità in download è pari a 325 Mbps, in upload pari a 52 Mbps. Milano: velocità in download pari a 329 Mbps; velocità in upload pari a 64 Mbps.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/02/2026

Digital Life

La velocità media in download dei servizi di connessione ad Internet da rete mobile, per le misure statiche, risulta di circa 331 Mbps, mentre la velocità in upload risulta di circa 58 Mbps. Considerando le misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità in download risulta di circa 269 Mbps e di circa 54 Mbps in upload. 

È quanto risulta dalresocontodella campagna 2025 di drive test, eseguita ai sensi della delibera n. 23/23/CONS e disciplinata dalla delibera n. 167/25/CONS, pubblicato oggi sul sito del progetto Misura Internet Mobilewww.misurainternetmobile.it, che ha rilevato le prestazioni delle reti mobili, compresa la tecnologia 5G, secondo il principio della “best technology” disponibile nei diversi punti di misura.  

La campagna è stata svolta tra settembre e dicembre 2025 in 45 città italiane dalla Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Le elaborazioni complessive hanno riguardato le reti degli operatori Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e Wind Tre, i quali hanno raggiunto, con infrastruttura propria, una copertura della popolazione almeno pari al 50%.  

Di seguito si riportano i risultati ottenuti nelle città misurate in modalità statica: 

o    Roma: velocità in download pari a 325 Mbps; velocità in upload pari a 52 Mbps. 

o    Milano: velocità in download pari a 329 Mbps; velocità in upload pari a 64 Mbps.

 o    Napoli: velocità in download pari a 284 Mbps; velocità in upload pari a 51 Mbps. 

o    Torino: velocità in download pari a 355 Mbps; velocità in upload pari a a 67 Mbps. 

o    Palermo: velocità in download pari a 299 Mbps; velocità in upload pari a 54 Mbps.

 o    Bologna: velocità in download pari a 347 Mbps; velocità in upload pari a 58 Mbps. 

o    Firenze: velocità in download pari a 343 Mbps; velocità in upload pari a 52 Mbps. 

o    Bari: velocità in download pari a 416 Mbps; velocità in upload pari a 75 Mbps. 

Entro la fine di febbraio 2026, sempre sul sitowww.misurainternetmobile.it, saranno pubblicati anche i dati comparativi, consultabili attraverso l’apposita applicazione cartografica.” 



