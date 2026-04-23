Cittadini e ICT 2025: l'Italia cresce nelle competenze digitali, ma il traguardo UE è lontano

Secondo le ultimi rilevazioni dell'Istat, il 2025 segna un punto di svolta per la digitalizzazione in Italia, con la quota di cittadini (16-74 anni) in possesso di competenze digitali almeno di base che sale al 54,3%. Nonostante l'importante crescita rispetto all'anno precedente (+8,4 punti percentuali), il Paese resta ancora distante dall'ambizioso obiettivo dell'80% fissato dall'Europa per il 2030. Il progresso è trainato soprattutto dai giovani: tra i 20-24enni, oltre il 71% vanta competenze solide, una percentuale che però crolla drasticamente con l'avanzare dell'età, fermandosi al 27,4% nella fascia 65-74 anni.

L'accesso a Internet è ormai una realtà per l'87,3% delle famiglie italiane, ma la mappa della connettività rivela ancora profonde spaccature. Mentre Toscana, Trentino e Veneto sfiorano o superano il 90%, regioni come Sicilia, Basilicata e Calabria faticano a raggiungere l'82%. Un segnale positivo arriva però dalle famiglie di soli anziani: il 63,9% dispone ora di una connessione domestica, con un incremento del 3,3% che accorcia le distanze dai nuclei con minori, ormai stabilmente al 98,7%. Il titolo di studio si conferma il principale acceleratore: quasi la totalità dei laureati è connessa (98,5%), contro il 66,5% di chi possiede la sola licenza media.

Il primato dello Smartphone: Il 79,1% degli utenti accede alla Rete tramite cellulare. Gli anziani sono la categoria che più di ogni altra lo usa come unico strumento di accesso (40%).

La rivoluzione Smart: Quasi il 40% degli italiani utilizza smart TV, altoparlanti intelligenti o smartwatch per navigare, con i giovani (11-24 anni) che si confermano maestri del multi-device .

Gender Gap negli over 75: Se tra i giovanissimi l'uso è uniforme, tra i più anziani persiste un forte divario di genere: il 43% degli uomini over 75 usa Internet, contro appena il 30,5% delle donne.

Nel complesso, l'Italia del 2025 è un Paese che corre per recuperare il tempo perduto, con gli anziani che iniziano a familiarizzare con la Rete più velocemente che in passato. Tuttavia, la sfida per i prossimi anni rimane la trasversalità: trasformare l'accesso tecnologico in una reale competenza diffusa, capace di abbattere le barriere culturali e geografiche che ancora frenano una parte significativa della popolazione.