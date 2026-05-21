Apple Sports si espande in 90 nuovi Paesi in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026

Apple ha annunciato una massiccia espansione globale per Apple Sports, l'applicazione gratuita per iPhone dedicata ai risultati e alle statistiche in tempo reale. Con l'ingresso in oltre 90 nuovi mercati, la piattaforma è ora disponibile per il download sull'App Store in più di 170 Paesi e territori a livello globale, garantendo una copertura capillare giusto in tempo per l'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, la cui partenza è fissata per il prossimo mese di giugno. Progettata con un'interfaccia rapida ed essenziale in pieno stile Cupertino, l'app consente agli appassionati di personalizzare la propria esperienza mettendo in primo piano le nazionali e i campionati preferiti.

Per prepararsi al grande appuntamento calcistico internazionale, gli utenti possono già esplorare la composizione dei gironi e configurare i tabelloni per seguire l'evoluzione del torneo. Le funzioni di tracciamento avanzato sfruttano appieno l'ecosistema hardware del brand: selezionando una squadra è possibile attivare le attività in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco dell'iPhone o sul display dell'Apple Watch. L'integrazione software è stata estesa anche attraverso il rilascio di widget dedicati per le schermate Home di iPhone, iPad e dei MacBook con sistema operativo macOS. Inoltre, grazie a una profonda sinergia nativa, un semplice tocco all'interno delle schede partita permette di passare istantaneamente all'app Apple TV per avviare la diretta streaming dell'incontro sui canali e servizi connessi.

In vista del calcio d'inizio, gli sviluppatori hanno introdotto tre importanti novità progettate per arricchire l'analisi tecnica dei match. La prima è la vista del tabellone del torneo, una schermata fluida e scorrevole che permette di monitorare il percorso delle squadre dalla fase a gironi fino alla finalissima. La seconda riguarda l'introduzione delle formazioni visive, che sostituiscono i classici elenchi testuali con grafiche tattiche posizionate sul campo da gioco per comprendere meglio i moduli scelti dai commissari tecnici. Infine, è stato inserito un collegamento diretto per accedere con un unico tap alla copertura giornalistica editoriale e ai titoli dell'applicazione Apple News, completando così l'offerta informativa per i tifosi.