OPPO amplia la gamma Enco Air5 con i nuovi modelli Air5 e Air5s

OPPO ha ufficialmente arricchito la propria offerta audio con il lancio in Italia di OPPO Enco Air5 e OPPO Enco Air5s, due nuovi modelli true wireless progettati per rispondere a diverse esigenze di ascolto, dalla ricerca della massima silenziosità al comfort estremo del design semi-in-ear. Il modello Enco Air5 si distingue per una cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB, supportata da un sistema a tre microfoni e un modello basato su AI che garantisce chiamate cristalline anche in condizioni di vento. La qualità sonora è affidata a un Dynamic Bass Driver da 12 mm che assicura bassi profondi e un'esperienza avvolgente, il tutto racchiuso in un corpo dal peso di soli 4,3 grammi con una straordinaria autonomia fino a 54 ore complessive. La connettività Bluetooth 6.1 e la possibilità di gestire funzioni intelligenti tramite gesture rendono questo dispositivo un compagno ideale per la produttività e il tempo libero.

Sul versante del comfort, OPPO introduce con Enco Air5s i suoi primi auricolari semi-in-ear dotati di cancellazione attiva del rumore, una soluzione pensata per chi predilige una vestibilità leggera e naturale. La tecnologia Real-time Adaptive Noise Cancellation di cui sono dotati regola dinamicamente la riduzione del rumore in base alla conformazione dell'orecchio e all'ambiente circostante, mentre il sistema Tailored Voice-Canceling attenua le distrazioni vocali in luoghi affollati. Esteticamente curati grazie alla lavorazione Excimer Craftsmanship, questi auricolari offrono una superficie liscia e piacevole al tatto e un’autonomia che raggiunge le 48 ore. La gamma è completata dal modello di punta, OPPO Enco Air5 Pro, che spinge le performance oltre con una cancellazione del rumore che raggiunge i 55 dB, supporto per l'audio ad alta risoluzione Hi-Res e un driver con rivestimento in titanio per una fedeltà sonora di livello professionale. Entrambi i nuovi modelli sono già disponibili sul mercato, confermando l'impegno di OPPO nel rendere le tecnologie audio più avanzate accessibili a un pubblico sempre più ampio.