I processori Snapdragon al centro della nuova generazione di dispositivi Galaxy

In occasione dell'evento Samsung Unpacked del 22 luglio 2026, Qualcomm Technologies e Samsung Electronics hanno annunciato un'importante evoluzione della loro storica collaborazione, volta a portare un'intelligenza artificiale sempre più autonoma, proattiva e contestuale nell'intero ecosistema Galaxy. Le nuove piattaforme Snapdragon alimenteranno i dispositivi di punta del marchio sudcoreano, tra cui i pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, i nuovi smartwatch Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, oltre ai recenti smart glasses sviluppati in collaborazione con Google.

La piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy rappresenta il motore tecnologico dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Grazie all'utilizzo di Qualcomm Oryon – definita la CPU mobile più veloce al mondo – abbinata a una GPU avanzata e a una NPU di nuova generazione, il chip garantisce prestazioni ed efficienza energetica ai vertici del mercato. Questo consente di sfruttare appieno le potenzialità di Galaxy AI, offrendo un'esperienza d'uso fluida e reattiva che spazia dalla fotografia intelligente al gaming immersivo, fino alla connettività potenziata dall'intelligenza artificiale su tutti i modelli della gamma Z Fold e Z Flip.

Per la prima volta, Samsung adotta una piattaforma Snapdragon dedicata per i propri dispositivi indossabili. Snapdragon Wear Elite debutta infatti su Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, portando la Personal AI direttamente al polso degli utenti. Progettata per offrire funzionalità avanzate di fusione dei dati provenienti dai sensori, la piattaforma consente agli smartwatch di comprendere costantemente il contesto e di agire come assistenti personali sempre attivi, capaci di fornire informazioni proattive e personalizzate in tempo reale e in perfetta sinergia con gli altri dispositivi dell'ecosistema. L'offerta si completa con l'integrazione di Snapdragon AR1 Gen 1, la piattaforma scelta per alimentare i nuovi smart glasses nati dalla partnership tra Samsung e Google.

Come sottolineato dai vertici delle due aziende, l'obiettivo comune è creare un ecosistema connesso e coerente, in cui l'utente possa passare senza interruzioni dallo smartphone allo smartwatch e agli smart glasses. Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm, ha evidenziato come l'integrazione di Snapdragon nei nuovi dispositivi porti l'intelligenza artificiale a un livello di interazione naturale e contestuale. Sulla stessa linea Won-joon Choi, Presidente e COO della divisione Mobile eXperience di Samsung, che ha ribadito l'importanza di un lavoro di co-progettazione mirato a ottimizzare le piattaforme per valorizzare le caratteristiche uniche di ciascun prodotto della gamma Galaxy.