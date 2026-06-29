Google Home Speaker si evolve: l'intelligenza di Gemini entra in ogni casa

Il mondo della domotica compie un salto generazionale con il debutto del nuovo Google Home Speaker, il primo dispositivo audio dell'azienda progettato nativamente per integrare Gemini in Home. Disponibile per l'acquisto in Italia dal 25 giugno 2026 a partire da 119,99 euro, questo speaker abbandona la necessità di comandi vocali rigidi per abbracciare una forma di linguaggio naturale e conversazionale che si adatta allo stile comunicativo dell'utente. Grazie a una sofisticata capacità di ragionamento, il dispositivo è in grado di comprendere richieste complesse, gestire comandi multipli in un unico respiro e permettere correzioni in tempo reale, rendendo l'interazione fluida e priva di attriti.

La vera innovazione risiede nella "memoria a breve termine" di Gemini, che permette conversazioni bidirezionali autentiche: l'assistente segue il filo del discorso, consentendo domande di approfondimento senza dover ripetere il comando di attivazione grazie alla funzione di conversazione continua. Per chi cerca un livello superiore di interazione, l'abbonamento Google Home Premium sblocca funzionalità esclusive come Gemini Live, che abilita sessioni di brainstorming fluido, e strumenti di sicurezza avanzati che permettono di interrogare lo speaker sulla cronologia delle proprie videocamere Nest, chiedendo ad esempio dettagli su volti o animali domestici, o di ottenere riepiloghi automatici degli eventi avvenuti in casa durante la propria assenza.

Dal punto di vista puramente audio, il dispositivo è progettato per offrire un suono bilanciato a 360 gradi con una nitidezza cristallina, capace di adattarsi acusticamente all'ambiente circostante grazie a un'elaborazione avanzata del microfono. La versatilità del sistema si estende al salotto: accoppiando fino a due speaker al Google TV Streamer, è possibile trasformare la propria casa in un mini home theater con audio surround spaziale. Il design, curato nei minimi dettagli e realizzato in modo sostenibile con un rivestimento in tessuto 3D-knit, si presenta in eleganti colorazioni come il verde matcha e il grigio creta, integrando un nuovo anello luminoso che comunica visivamente lo stato di ascolto e pensiero dell'IA.

Oltre alla gestione tecnica, il nuovo Google Home Speaker si propone come un vero partner per la produttività quotidiana, facilitando la pianificazione di viaggi, la gestione della cucina o il rilassamento serale attraverso la ricerca di contenuti d'intrattenimento altamente personalizzati. Il rispetto della privacy rimane un pilastro fondamentale, garantito dalla presenza di un interruttore fisico dedicato alla disattivazione rapida del microfono, offrendo così un controllo totale sull'ecosistema domestico in un dispositivo che unisce estetica, sostenibilità e la potenza della più avanzata intelligenza artificiale di Google.