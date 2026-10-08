Addio chiavi e batterie scariche con il nuovo smart lock di Ring dotato di ricarica manuale

L'ansia da batteria scarica che da sempre accompagna le serrature intelligenti ha trovato una soluzione definitiva. Ring ha annunciato il lancio del suo primo Smart Lock, un dispositivo pensato per rendere obsolete le chiavi tradizionali introducendo un'innovazione meccanica senza precedenti: una manopola di ricarica manuale (power dial) integrata, capace di riaccendere la serratura in caso di esaurimento completo dell'energia semplicemente azionandola a mano.

Progettato per offrire la massima tranquillità, il nuovo dispositivo elimina qualsiasi chiave fisica e offre quattro modalità d'accesso: un lettore di impronte digitali rapido e sicuro, un tastierino touch retroilluminato, l'applicazione mobile Ring o i comandi vocali tramite Alexa. Come sottolineato da Jamie Siminoff, fondatore e chief inventor di Ring, l'obiettivo è superare definitivamente i limiti dei sistemi sul mercato, che rischiano di lasciare gli utenti bloccati fuori casa in assenza di alimentazione.

Il sistema garantisce inoltre il controllo remoto da qualsiasi luogo tramite l'app Ring, consentendo di verificare lo stato della porta, bloccarla a distanza e gestire codici d'accesso temporanei personalizzati per ospiti o collaboratori domestici. La connettività è assicurata da Amazon Sidewalk, una rete condivisa che permette aggiornamenti di stato e sblocchi istantanei senza dipendere esclusivamente dalla rete Wi-Fi domestica.

Facile da installare su catenacci standard a cilindro singolo senza necessità di cablaggi aggiuntivi, lo Smart Lock si integra perfettamente con i campanelli video, le telecamere e gli allarmi Ring ed Echo. Il prodotto sarà disponibile negli Stati Uniti all'inizio del 2027 in tre diverse finiture (nero, argento e ottone).