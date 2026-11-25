COROS rinnova la propria piattaforma da spedizione lanciando VERTIX 4, orologio GPS progettato per alpinisti, esploratori ed atleti dell’outdoor che sostituisce i modelli VERTIX 2 e VERTIX 2S introducendo per la prima volta una torcia integrata, un display AMOLED da 1,47 pollici protetto da vetro zaffiro, una lunetta in titanio e un design più snello con pulsanti incassati per evitare pressioni accidentali durante il cambio di livelli. Spinto da un processore aggiornato che velocizza navigazione e rendering delle mappe, il dispositivo assicura fino a 105 ore di tracciamento GPS o oltre un mese di utilizzo quotidiano con una singola carica, affiancando alle spedizioni estreme ultra-maratone, trail running, gare su strada, sci alpinismo e arrampicata, con modalità dedicate ad arrampicata e pesca, compatibilità con il sensore d’acqua COROS HYDROP e un accessorio a moschettone pensato per climber e pescatori.

Proposto a un prezzo di listino di 799,00 euro nelle colorazioni Black e Silver e disponibile dal 27 novembre sul sito coros.com, VERTIX 4 arriva in confezione completo di cinturino in silicone e cinturino in nylon con sistema ad aggancio rapido così da adattarsi con immediatezza a differenti attività, discipline e contesti d’uso.