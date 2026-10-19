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Amazon amplia la gamma Bee: debuttano i dispositivi AI Bee Frontier e Bee Eclipse

Amazon espande la gamma di hardware con intelligenza artificiale ambientale annunciando l'uscita di un dispositivo indossabile e di un modulo magnetico per smartphone pensati per memorizzare e sintetizzare conversazioni e impegni, integrati con l'ecosistema Alexa+ ed E-Commerce.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 19/10/2026

Prodotti

Amazon ha annunciato il lancio di due nuovi dispositivi hardware dedicati all'intelligenza artificiale personale appartenenti alla linea Bee, progettati per catturare i dettagli delle conversazioni e trasformarli in riassunti, promemoria e liste di cose da fare. I nuovi prodotti estendono la famiglia iniziata con il modello Pioneer e vedono l'ingresso di Bee Frontier, indossabile di nuova generazione, e Bee Eclipse, un accessorio ultrasottile con aggancio magnetico per smartphone.

L'hardware Bee Frontier è pensato per essere indossato al polso grazie a un cinturino in silicone o agganciato agli abiti tramite clip. Disponibile nei colori Lavender, Sage e Onyx, garantisce una resistenza all'acqua IP67, un'autonomia della batteria fino a sette giorni con ricarica USB-C e un sistema a doppio microfono con cancellazione avanzata del rumore. Il modello Bee Eclipse, delle dimensioni di una carta di credito, si fissa magneticamente sul retro dello smartphone e offre una durata della batteria fino a 21 giorni con una singola carica, posizionandosi come soluzione portatile per la registrazione e sintesi di chiamate e riunioni.

Sul fronte dell'elaborazione dei dati, i dispositivi si connettono all'applicazione mobile e alla nuova applicazione desktop di Bee, consentendo l'integrazione con servizi di terze parti come Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple HealthKit e la galleria fotografica. L'architettura software introduce anche il collegamento con Alexa+ per la consultazione a mani libere dei riassunti e con Amazon.com per la generazione di raccomandazioni d'acquisto personalizzate basate sui prodotti menzionati a voce dall'utente.

La tutela della riservatezza si fonda sull'architettura Bee Private Compute, che prevede l'elaborazione dell'audio in tempo reale senza alcun salvataggio dei file vocali sui server. I messaggi e le trascrizioni vengono crittografati con chiavi gestite direttamente dal dispositivo dell'utente. Entrambi i modelli integrano un pulsante fisico di disattivazione e un LED luminoso che segnala lo stato di funzionamento dell'acquisizione audio.

I prodotti debuttano sul mercato americano su Amazon.com a un prezzo di 74,99 dollari per Bee Frontier e a partire da 99,99 dollari per Bee Eclipse, accompagnati dall'opzione di abbonamento avanzato Bee Pro al costo di 11,99 dollari al mese per l'accesso a funzionalità estese e integrazioni software complete.



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