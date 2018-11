Parte da un luogo altamente simbolico - L'Aquila - il progetto nazionale, promosso da TIM per portare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado a contatto diretto con i concetti chiave delle nuove tecnologie, in particolare con le applicazioni di. L'iniziativa toccherà anche le città di Milano, Roma, Catania, Padova, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Bologna, Matera, Genova, Udine, Cosenza e Cagliari.Nelle aule degli Istituti Scolastici che parteciperanno all'iniziativa, ScuolaDigitaleTIM coinvolgerà circa tremila studenti dagli 11 ai 13 anni in, durante i quali i ragazzi saranno guidati nella realizzazione di piccoli prototipi elettronici e di un vero e proprio robot che, interagendo tramite Bluetooth, svelerà i principi del mondo IoT e della comunicazione Machine-to-Machine (M2M).Il corso ha l'obiettivo di stimolare la creatività e la passione degli studenti, trasformandoli da passivi fruitori di tecnologia ae attivi.Parallelamente alla formazione in aula, TIM renderà disponibili contenuti multimediali attraverso la piattaforma scuoladigitale.tim.it . Lo scopo è quello diche l'iniziativa intende veicolare. Il portale si rivolgerà quindi sia a chi avrà partecipato alle lezioni in aula, offrendo ulteriori spunti di approfondimento, sia a tutti i potenziali ragazzi interessati. I contenuti online comprendono nove video-lezioni, "card didattiche" (schede stampabili a casa o consultabili in formato digitale, con attività pratiche) ed un'area commenti moderata.A conclusione del progetto, aperto a tutti gli studenti e con l'obiettivo di raccogliere prototipi realizzati con le competenze acquisite.Il progetto ScuolaDigitaleTIM nasce nel 2016 e si è rivolto inizialmente ai docenti della scuola di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di avvicinarli agli strumenti digitali. Nella prima edizione l'iniziativarealizzati su tutto il territorio nazionale. Il progetto è realizzato con la collaborazione di Codemotion.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita