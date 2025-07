Cisco nomina Gordon Thomson presidente dell’area EMEA

Gordon ha un’ampia esperienza, una profonda conoscenza delle soluzioni Cisco e solide relazioni strategiche con partner e clienti in EMEA.“Sono grato di diventare Presidente per l’area EMEA di Cisco. Ho trascorso in questa incredibile azienda quasi tre decenni e non sono mai stato così entusiasta di assumere un nuovo ruolo. È un momento speciale per Cisco e non vedo l’ora di aiutare il team EMEA a continuare a dar forma al futuro digitale di questa regione” ha commentato Thomson.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/07/2025