Amazon dona un’area multimediale alla biblioteca di Scampia

Ricavata in un ex istituto scolastico utilizzato per anni dalla camorra come deposito di armi e ricovero abusivo per tossicodipendenti, la Biblioteca di Scampia è stata realizzata all’interno del progetto di promozione culturale e sviluppo sociale ideato da Anart – Associazione Nazionale Autori Radiotelevisivi e finanziato da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Questo progetto, prodotto da HDRA’, vede anche il sostegno di AIB – Associazione Italiana Biblioteche, dell’Associazione Amici di Città della Scienza, di AIE – Associazione Italiana Editori ed è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.



La nuova area multimediale, nata dal programma Amazon nella Comunità, finalizzato a dare un contributo alle comunità dei Paesi in cui Amazon opera, è aperta a tutto il territorio locale e rivolta non solo ai bambini, ma anche gli adulti. Questo spazio è dedicato alla lettura e all’intrattenimento: l’area completamente rinnovata dispone di e-reader Kindle per la lettura, tablet Amazon Fire HD con cui fruire di numerosi contenuti e i dispositivi Amazon Echo per interagire con Alexa, il servizio vocale basato sul cloud, disponibili in Italia dallo scorso ottobre.

Nello spazio multimediale realizzato da Amazon è infatti possibile utilizzare tutte le potenzilità delle skills di Alexa, come ascoltare le “news” del giorno o apprendere le lingue straniere, ma anche comandare l’illuminazione della sala, che sarà dotata di lampadine regolabili attraverso i comandi vocali.

La Biblioteca di Scampia si trova in via Arcangelo Ghisleri Lotto P5, ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30.



La, inaugurata un anno fa presso il centro, si arricchisce oggi di una nuova area multimediale donata da. Diventata in un anno un punto di riferimento culturale e sociale per il quartiere, la biblioteca si pone l’obiettivo di aumentare le potenzialità di coinvolgimento ed aggregazione degli abitanti del quartiere anche attraverso incontri con autori e personaggi dello spettacolo, laboratori per bambini e proiezioni audiovisive.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita