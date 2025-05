Apple lancia il Self Service Repair per iPad

Apple ha annunciato l’estensione di Self Service Repair agli iPad: chi possiede un iPad potrà avere accesso a manuali di riparazione, parti Apple originali, sessioni di troubleshooting Apple Diagnostics, strumenti e kit a noleggio. A partire da oggi, il servizio supporterà i modelli di iPad Air (M2 e successivi), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) e iPad (A16), e includerà componenti come display, batterie, fotocamere e porte di ricarica. L’annuncio di oggi va ad aggiungersi all’espansione di altri servizi di riparazione Apple che permettono a clienti e centri indipendenti di riparare prodotti fuori garanzia; inoltre, Apple ha fornito nuovi dettagli anche sul programma Genuine Parts Distributor.

Con l’aggiunta di iPad, il Self Service Repair Store ora supporta 65 prodotti Apple, inclusi i recenti iPhone 16e, MacBook Air e Mac Studio. L’estate scorsa, il Canada è diventato il 34° Paese in cui Apple ha messo a disposizione Self Service Repair.

Novità anche per il programma Genuine Parts Distributor di Apple. Il programma, lanciato di recente, estende l’accesso alle aziende che non hanno un rapporto diretto con Apple, rispondendo ad un’esigenza del mercato delle riparazioni e offrendo ancora più opzioni alla clientela. Tramite Genuine Parts Distributor, i professionisti indipendenti della riparazione di dispositivi mobili possono ordinare ricambi e componenti originali Apple anche tramite distributori di terze parti, come MobileSentrix negli Stati Uniti o MobileSentrix e Mobileparts.shop in Europa. Il programma mette a disposizione un’ampia gamma di componenti Apple per le riparazioni di iPhone, tra cui display, batterie e porte di ricarica; da domani saranno disponibili anche i ricambi per iPad. I centri di riparazione interessati a saperne di più possono visitare la pagina del programma.

Negli ultimi anni, Apple ha semplificato l’accesso alle riparazioni ampliando il numero di fornitori di servizi di assistenza che hanno a disposizione ricambi originali, strumenti e anche formazione Apple. Tra le opzioni a disposizione per le riparazioni, gli Apple Store, i Centri Assistenza Autorizzati Apple, i centri di riparazione indipendenti, i centri di riparazione per corrispondenza, Self Service Repair e il programma Genuine Parts Distributor.

