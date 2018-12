Un natale da record per Amazon

Amazon ha annunciato un Natale da record grazie ai clienti in tutto il mondo, con il maggior numero di sempre di articoli ordinati a livello globale.





“Questo Natale è stato tra i migliori in assoluto e non vediamo l’ora di continuare a portare ai nostri clienti ciò che desiderano anche nel 2019, e nel modo più conveniente per loro”, ha dichiarato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer. “Ringraziamo tutti i nostri dipendenti nel mondo, che si sono impegnati per offrire ai nostri clienti la più ampia selezione di prodotti a prezzi bassi e comode opzioni di consegna durante le Feste e per tutto l'anno”.





Dispositivi Amazon & Alexa a livello globale

I clienti hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon in più rispetto all’anno scorso, I prodotti più venduti tra tutte le categorie su Amazon includono i nuovi Echo Dot, Fire TV Stick 4K con il nuovissimo Alexa Voice Remote e Amazon Echo.

I clienti hanno acquistato milioni di prodotti Amazon Fire TV, Fire Tablet e Kindle durante le festività natalizie.

In ​​questo periodo natalizio Ring and Blink hanno venduto più dispositivi di sempre, infatti sempre più clienti vogliono mantenere le proprie case al sicuro.

I clienti hanno utilizzato Alexa per ascoltare centinaia di milioni di ore in più di musica durante le festività, rispetto alle precedenti festività da servizi come Amazon Music, Spotify, Tidal e Apple Music, tra gli altri.

I clienti hanno chiesto ad Alexa di accendere le luci delle loro vacanze decine di milioni di volte durante le festività, con la richiesta numero uno: "Alexa, accendi l'albero di Natale".

Alexa ha attivato 8 volte più promemoria in questa stagione festiva, rispetto alla precedente.

Alexa ha fissato più di cento milioni di timer durante le festività natalizie.

I clienti hanno richiesto quasi 3 volte il numero di ricette durante questa stagione festiva rispetto alla scorsa e hanno chiesto ad Alexa consigli relativi alla cucina due volte in più.

Alexa ha contribuito a preparare centinaia di migliaia di cocktail durante le festività natalizie - con lo zabaione e il Moscow Mule come bevande più richieste.

In questa stagione festiva, i clienti hanno ricevuto milioni di postini, conducenti delle consegne, ospiti in visita, tramite i campanelli sulla porta con Alexa integrata e le segnalazioni di movimento tramite Alexa.

La canzone più ascoltata nelle vacanze dai clienti è stata "All i want for Chrismas is you" di Mariah Carey.

I clienti di tutto il mondo hanno chiesto ad Alexa quanti giorni o notti mancano fino a Natale durante le festività natalizie - i clienti nel Regno Unito sono stati i più entusiasti, facendo la richiesta il doppio delle volte dei clienti in qualsiasi altro paese.

I clienti hanno usato Alexa quasi il doppio dei dispositivi Fire TV in questa stagione festiva rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

I prodotti più venduti e le tendenze di stagione di Amazon





Giocattoli

Prodotti di elettronica:

Amazon Moda nel mondo

Uno dei marchi più popolari venduti su Amazon durante le festività natalizie è stato Carhartt, con oltre un milione di articoli ordinati.

Amazon Essentials insieme ad adidas, Columbia, e Nike sono tra i brand moda maggiormente inseriti nella Lista dei desideri durante le Feste.

Lo stile Athleisure è arrivato in cima alla lista dei trend di Natale e i clienti Amazon hanno selezionato i loro regali tra i prodotti dei loro marchi più amati come Alo Yoga, Nike, adidas and Monrow.

