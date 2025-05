LG: arriva in Italia la collezione “xboom by will.i.am”

LG ha annunciato l’arrivo in Italia della gamma “xboom by will.i.am”, la collezione di prodotti audio innovativi che include speaker Bluetooth e auricolari wireless progettati in collaborazione con il musicista visionario e imprenditore tecnologico, will.i.am.

Presentata in anteprima al CES 2025 di Las Vegas, la nuova collezione è caratterizzata da un suono potente e bilanciato, reso ancora più immersivo grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI). In particolare, gli speaker sono dotati della funzione AI Sound che analizza il contenuto riprodotto per regolare automaticamente il suono, accentuando la melodia, il ritmo e la voce; della funzione AI Lighting che accende le luci multicolore dello speaker in sincronia con la musica per creare l’atmosfera perfetta; e della funzione AI Calibration che permette agli speaker di riconoscere l’ambiente di riproduzione per regolare di conseguenza il suono.

Tutti gli speaker sono inoltre dotati della tecnologia Bluetooth Auracast che permettere di connetterli tra di loro e amplificare il suono per un’esperienza di ascolto immersiva.

Infine, la gamma di speaker xboom introduce per la prima volta il collegamento diretto a RAiDiO.FYI, l’innovativa piattaforma di will.i.am che offre contenuti infotainment personalizzati tramite AI Radio Host.

xboom Bounce by will.i.am: l’alleato per avventure outdoor

xboom Bounce è lo speaker top di gamma della collezione che unisce una qualità audio eccellente e un design minimal vincitore del Red Dot Award 2025.

I doppi tweeter a cupola di Peerless, produttore danese di unità audio di fascia alta dall’esperienza centenaria, regalano al suono realismo, chiarezza e vivacità anche nei contesti outdoor. Il nome “Bounce” deriva proprio dai radiatori passivi che rimbalzano visibilmente offrendo un palco sonoro esteso.

Il dispositivo è provvisto di una comoda cinghia regolabile in tessuto che consente di tenere lo speaker saldamente in una mano, appenderlo a un gancio o appoggiarlo sul tavolo per il massimo della versatilità di utilizzo.

Certificato IP67, LG xboom Bounce è resistente all’acqua e alla polvere e offre fino a 30 ore di autonomia[2] per un intrattenimento sonoro in movimento senza soluzione di continuità.







xboom Grab by will.i.am: il partner perfetto per la musica in movimento

xboom Grab è lo speaker compatto e portatile che combina un suono d’autore e uno stile unico.

Il tweeter a cupola da 16 mm di Peerless rende il suono incredibilmente vivido e vivace in qualunque ambiente di utilizzo.

Come suggerisce il nome, questo speaker ha una forma ergonomica che lo rende perfetto per essere impugnato con una sola mano e utilizzato in movimento. Grazie alla sua versatilità, può essere posizionato in diversi modi: sul lato lungo, su quello corto, incastrato nel portabicchieri di un’auto o di una sedia da campeggio, oppure nel porta-borraccia di una bicicletta. Inoltre, è dotato di pratiche cinghie che consentono di fissarlo al braccio o di appenderlo a ganci e supporti.

Il design unico di Grab gli è valso diversi riconoscimenti nel campo del design tra cui i due prestigiosi premi iF Design 2025 e Red Dot 2025.

Certificato IP671, offre un'autonomia fino a 20 ore con una singola carica per un ascolto senza interruzioni.

xboom Stage 301 by will.i.am: il party maker

xboom Stage 301 è il party speaker pensato per chi desidera trasformare qualsiasi luogo in un vero e proprio palcoscenico grazie a funzioni specifiche per feste e karaoke.

I woofer da 6,5 pollici e i midrange da 2,5 pollici di Peerless garantiscono un suono potente e dinamico, la funzione dj permette di fare dei mix mentre la funzione karaoke consente di collegare smartphone e microfono per dare prova delle proprie doti canore in qualunque luogo.

Il caratteristico design a cuneo consente di posizionarlo a terra, inclinato oppure su un treppiede in base alle proprie necessità. xboom Stage 301 è infatti estremamente portatile: è provvisto di una maniglia integrata che ne consente un trasporto semplice, di una batteria sostituibile con autonomia fino a 12 ore e di certificazione IPX4 che lo rende resistente agli schizzi d’acqua.

xboom Buds: le cuffie ergonomiche per chi ama la musica in movimento

xboom Buds sono gli auricolari Bluetooth con driver in grafene che offrono un suono pulito e bassi profondi. Il grafene, sottile come la carta ma resistente come l’acciaio, previene la deformazione e la distorsione del diaframma per garantire un suono nitido e ricco di sfumature. Gli xboom Buds supportano la cancellazione attiva del rumore per un ascolto cristallino, mentre per le chiamate i microfoni filtrano i rumori di fondo e mettono a fuoco la voce per darle maggiore chiarezza.

Grazie al design ergonomico a pinna, che si adatta a diverse forme di orecchio e garantisce massima aderenza, offrono una perfetta vestibilità e stabilità anche in movimento.

La batteria degli xboom Buds è sorprendente: con una singola ricarica offrono fino a 10 ore di musica e fino a 30 ore di autonomia con la custodia.

Le nuove xboom Buds sono disponibili per l’acquisto in colorazione bianca e nera su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo al prezzo consigliato al pubblico di 99 euro.

Gli altri prodotti della nuova collezione xboom by will.i.am sono disponibili da oggi in preordine su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di

xboom Bounce: 199 euro

xboom Grab: 149 euro

xboom Stage 301: 299 euro



In occasione del preordine, LG ha lanciato un’imperdibile offerta riservata agli LG Member che permette di ottenere uno sconto del 15% al checkout.

