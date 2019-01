Ces 2019: Wacom svela Cintiq 16, nuovo display interattivo con penna

Wacom ha annunciato al Consumer Electronics Show (CES) 2019 di Las Vegas il nuovo Wacom Cintiq 16, display interattivo con penna, utile per realizzare schizzi, illustrazioni e disegni tecnici in digitale.

Il nuovo Cintiq è specificatamente progettato, appassionati creativi, studenti d'arte e artisti amatoriali che desiderano l'esperienza Wacom, ma potrebbero non necessitare di tutte le funzioni avanzate della lineaIl Cintiq 16 è dotato della tecnologia della, ma mantiene un prezzo base. Fornisce 8.192 livelli di sensibilità alla pressione e il riconoscimento dell'inclinazione per una precisione e un'accuratezza senza pari. Il metodo di risonanza elettromagnetica non richiede mai una batteria o una ricarica della penna. Iloffre una gamma di colori NTSC del 72%, un vetro temprato con trattamento opaco e una sensazione naturale simile alla carta.Il Cintiq 16 include un design esteticamente piacevole, ma compatto, il che la rende, con uno straordinario cavo 3 in 1 per un ingombro minimo. Il nuovo Cintiq è perfetto per chi desidera personalizzare il proprio spazio di lavoro con avanzati display e penne.Il nuovo modello ha un prezzo consigliato al dettaglio died è atteso nei negozi dalla fine di gennaio.